Unidas Podemos pide que los partidos reflexionen "con quién van de la mano"

Madrid, 30 jun (EFE).- La secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha pedido a los partidos políticos que "reflexionen con quién van de la mano" porque si es con Vox pueden encontrarse con "respuestas" como el ataque a algunos de los autobuses de Ciudadanos en los desfiles de la Semana del Orgullo.

Castañón ha hecho estas declaraciones durante la celebración del Forum de políticas LGTBI "Nuestro mayor orgullo", que la formación morada ha celebrado este domingo en Madrid, una cita en la que ha denunciado también estos ataques que califica de "inadmisibles".

"El resto de grupos sí que tienen algunas ataduras y quizá algunos tienen que reflexionar con quién van de la mano, por qué estas reacciones, y por qué antes de ir de la mano de Vox no les ocurría. Cuando vas de la mano con el discurso de la ultra derecha puedes encontrarte respuestas así que, insisto, nosotras no consideramos admisibles porque no toleramos la violencia", ha matizado.

La diputada se refiere así a la denuncia que ha hecho hoy Ciudadanos, quien participó este sábado en varios de los desfiles organizados de la semana del Orgullo 2019, entre ellos en los de Barcelona, Sevilla o Valencia, donde algunos de los autobuses y carrozas del partido fueron pintados con palabras como "fascistas" y "fuera" y abucheados a su paso por la cabalgata.

En este sentido, según Castañón, no les parece admisible las políticas de extrema derecha de Vox, ni que haya partidos que estén participando de la Semana del Orgullo LGTBI de la mano de "quienes quieren negar sus derechos y ciudadanía".

Respecto al forum de políticas LGTBI "Nuestro mayor orgullo", Castañón ha explicado que se trata de un encuentro para "profundizar" en las modificaciones de las leyes para "garantizar la ciudadanía de la comunidad LGTBI".

"En la legislatura anterior presentamos y defendimos la Ley de Igualdad LGTBI y el fin de la legislatura hizo que esa ponencia se quedase a medias y que la comunidad LGTBI no viese ninguna de las propuestas de esos 99 artículos materializadas en vida, y tenemos que volver a comenzar ese trabajo", ha añadido.