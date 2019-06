Sandra Sánchez abanderada de España en clausura de Juegos Europeos de Minsk

Madrid, 30 jun (EFE).- La karateca Sandra Sánchez, campeona del mundo, de Europa y oro en los Juegos Europeos de Minsk, será la abanderada de España en la ceremonia de clausura que se celebra este domingo en la capital bielorrusa, informó el Comité Olímpico Español (COE).

"Me hace súper ilusión, es un honor grandísimo, todo está saliendo tan bonito, ganar la medalla, repetir el oro de hace cuatro años... Me salen tantas emociones que no se expresarlas en palabras. Lo voy a disfrutar muchísimo esta noche y voy a disfrutar de este privilegio", dijo la talaverana horas antes de la clausura.

Sánchez relevará como abanderado de España en el final de los juegos al arquero Miguel Alvariño, que encabezó la delegación española en la apertura de los mismos, en los que no pudo revalidar el oro logrado en la anterior edición al caer eliminado en segunda ronda ante el húngaro Arpad Banda.

Sandra Sánchez ganó una de las cuatro medallas de oro que ayer cosechó España en Minsk, donde los también karatecas Damián Quintero y Laura Palacio subieron a lo más alto del podio, después de que lo hiciera el púgil Gabriel Escobar. La selección de fútbol playa fue medalla de plata.