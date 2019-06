Quirós, el mejor de la jornada, califica como "muy positiva" su actuación

Cádiz, 30 jun (EFE).- El español Álvaro Quirós, el mejor de la última jornada del Estrella Damm Andalucía Masters gracias con una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo el par del campo de Valderrama, lo que le supuso estar en el grupo de segundos clasificados (-4) del torneo que ganó el sudafricano Christiaan Bezuidenhout (-10), calificó su actuación como "muy positiva".

El gaditano, que en la jornada del sábado hizo diez golpes mas (76) que este domingo, recordó, en declaraciones facilitadas por la organización, que una vuelta de cinco bajo par ha sido el "mejor" resultado que ha logrado en el campo de Valderrama en competición, un escenario en el que juega mucho y conoce bien.

"He metido un par de 'putts' muy buenos y me he enchufado", afirmó Quirós, quien también se refirió al cambio de fechas de este torneo, que antes se disputada en otoño, y dijo que tiene preferencias por junio, cuando los 'greens' están "muy duros" y no por octubre, época de más lluvias y con el campo más húmedo, como sucedió en la pasada edición.