Portu: "Luchar por Europa es lo mínimo por lo que la Real debe apostar"

San Sebastián, 30 jun (EFE).- El nuevo jugador de la Real Sociedad Cristian Portugués, Portu, ha opinado este domingo que entrar en la lucha por ocupar un puesto europeo en la próxima temporada es "lo mínimo" por lo que debe apostar el club txuriurdin.

"Desde que llegué aquí, algo que me gustó es que el club apuesta por hacer algo grande: por luchar por Europa, que creo que es lo mínimo por lo que debemos apostar", ha señalado Portu en una entrevista televisiva realizada por la propia entidad donostiarra con motivo de la visita de su nuevo futbolista a sus instalaciones de Zubieta.

"Al final hay que pensar en grande para hacer cosas grandes y creo que este club lo está haciendo desde el principio", ha dicho el delantero, cuyo fichaje por cinco temporadas procedente del Girona fue dado a conocer de manera oficial el pasado día 18.

"Estoy muy contento de estar aquí, las instalaciones son increíbles. Tienen todo lo que hace que un jugador esté feliz y contento", ha agregado, antes de explicar que, desde que se le planteó la posibilidad de recalar en San Sebastián, su "pensamiento" fue el de "jugar en este gran club".

"Desde pequeñito veía a Kovacevic y Nihat, me divertía mucho viendo sus partidos. Es un equipo que me marcó mucho de pequeño y cuando se me dio la oportunidad no me lo pensé. Es un club que creo que me va dar muchas alegrías y al que yo también voy a dar muchas alegrías", ha sentenciado.

Portu se ha definido como "un jugador muy competitivo, que lucha todo". "Voy a intentar dar el 200 % desde el día del primer entrenamiento hasta el día del partido", ha anunciado.

El delantero murciano ha asegurado además que la Real es "un grandísimo equipo" con "unos grandísimos jugadores", al que él intentará aportar su "pequeño granito de arena" compitiendo "al máximo todos los días" e intentando transmitir su "gen competitivo".

Tras advertir de que, "para luchar por cosas grandes lo importante es el equilibrio entre la madurez y la juventud", Portu ha señalado que esto es algo que la Real ya está "haciendo muy bien".

"En el fútbol hay que intentar encontrar un equilibrio, que pasa por que haya jóvenes con mucha proyección como aquí, y jugadores un poco más veteranos que puedan aportar un punto de vista y esa madurez que también se necesita en esta Liga tan complicada", ha descrito.

"Tengo muchas ganas de pisar el verde de Anoeta, de jugar allí, y de ver las sensaciones que se tienen sobre todo con la nueva grada de animación, que da muchísimo ambiente y aprieta mucho", ha concluido Portu.