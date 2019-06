Phil Neville elogia el compromiso de Megan Rapinoe

Redacción deportes, 30 jun (EFE).- Phil Neville, técnico de la selección femenina de Inglaterra, elogió el compromiso mostrado por Megan Rapinoe, una de las estrellas de Estados Unidos, a la que se enfrentará en las semifinales del Mundial de Francia 2019.

"Admiro a la gente que tiene personalidad fuerte. Admiro a Megan Rapinoe, que dice lo que piensa sobre tantos temas, la lucha por la igualdad, la diversidad, la inclusión", dijo el seleccionador inglés sobre la norteamericana, quien se ha mostrado contrario al presidente Donald Trump.

"Personalmente, no me involucro en cuestiones políticas. Soy entrenador de un equipo de fútbol, no se nada de política y esa es mi línea de acción, pero si tienes valores y quieres airearlos, si crees que estás hablando por causas buenas, es lo correcto", señaló Neville, quien recordó que Rapinoe le rompió un reloj de forma accidental durante la final de un torneo en Orlando (Florida) en 2018.

"Es una ganadora. Me gusta la personalidad, tanto dentro como fuera del campo. Es una futbolista de categoría mundial", apuntó.

Megan Rapinoe, jugadora determinante en la selección estadounidense en este Mundial de Francia, anunció que no aceptaría una invitación a la Casa Blanca en caso de revalidar el título, para protestar contra la política de Donald Trump.

Amante de la moda, la futbolista, de 33 años, del Seattle Reign de la Primera división femenina de Estados Unidos, se ha mostrado siempre comprometida por causas contra la homofobia o la lucha a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Inglaterra y Estados Unidos se enfrentarán el próximo martes en el Stade de Lyon en la primera semifinal del Mundial de Francia.