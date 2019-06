Márquez reconoce que "Viñales ha sido muy superior en todos los sentidos"

Assen , 30 jun .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, reconoció que para él "no ha sido un duelo real, ha ganado él, ha sido superior durante todo el fin de semana, no ha habido un cuerpo a cuerpo, Viñales este fin de semana ha sido muy superior en todos los sentidos".

"En esta ocasión no estaba listo para ganar en ningún momento, no ha habido opción ni batalla ni nada, porque simplemente no estaba preparado ni me veía con opciones y simplemente he utilizado el ritmo de Maverick para escaparme de Quartararo", explicó Márquez.

"Él era el rival en esta carrera pues sabía que haciéndolo muy bien podía hacer segundo y si pasaba algo raro ganar la carrera, porque nunca lo descartas de inicio, pero tenía muy claro, y lo dije ayer en la rueda de prensa, que mi objetivo era quedar delante de Rins, Petrucci y Dovizioso, el resto me daba igual", recalcó.

El piloto de Repsol aseguró que fue un fin de semana difícil porque hubo "dos motos, dos pilotos, que iban muy rápido y nos lo pusieron difícil, pero si miras con quien estamos peleando en la general, con las Ducati, íbamos por delante, y ese era el objetivo".

"Cuando toque sufrir nosotros tenemos que estar ahí y cuando nos toque atacar, pues hacerlo, pero para mí, Yamaha, desde Jerez, ha sido la moto más completa en todos los circuitos y seguro que será un rival a tener en cuenta, sobre todo en la segunda parte del campeonato", afirmó Márquez.

Al referirse a la caída de Alex Rins (Suzuki GSX RR), Marc Márquez explicó: "cuando he visto que tiraba yo iba un poco alterado, sabía que tenía que evitar que se escapase porque llevaba también el blando y no quería que abriese hueco porque me costaría recuperarlo, pero cuando he visto que se ha caído he pensado 'nos quedamos detrás de Quartararo toda la carrera'".

"Teníamos clarísimo que en las últimas vueltas me tocaría sufrir y así ha sido, pero la estrategia nos ha salido perfecta para lo que esperábamos y lo que hemos conseguido", incidió el piloto de Repsol.

Márquez reconoció que al hablar con su equipo le dijo que "no quería saber nada de Dovizioso ni de nadie", puesto que su objetivo era concentrarse en "seguir a las dos Yamaha, que eran las dos que tenían más ritmo".

Ese fue el motivo por el que puso el compuesto blando de neumático detrás "pensando en seguirles mientras aguantase y así ha sido, cuando han llegado los 'sustos' se acabó", dijo Marc Márquez, quien incidió en el hecho de que "son cien puntos que me saben a oro, sobre todo si se tiene en cuenta que Viñales estaba a cien y ahora está a 95 puntos".