Luis Gallegos: Crisis del multilateralismo puede llevar a conflictos

Viena, 30 jun (EFE).- Lleva más de cinco décadas en la diplomacia internacional, ha sido tres veces embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. Luis Gallegos Chiriboga (Quito, 1946) conoce de cerca, como muy pocos, las negociaciones a nivel internacional, sea para la resolución de conflictos o para la protección de los derechos humanos.

En una entrevista concedida esta semana a Efe en Viena, durante una conferencia del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE), habla de la "crisis del multilateralismo" y denuncia una creciente "descomposición del sistema".

Todo ello en un momento en el que mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, como la crisis climática o la irrupción de la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial al mundo de los conflictos internacionales.

En todo caso, el actual representante permanente de Ecuador ante la ONU en Nueva York se muestra optimista y espera que el abandono de las decisiones multilaterales, especialmente por parte de Estados unidos, sea sólo un paréntesis en la diplomacia internacional.

PREGUNTA: ¿En qué situación está el multilateralismo?

RESPUESTA: El multilateralismo está en crisis, en una crisis de descomposición del sistema. Temas que habían sido largamente y duramente negociados durante décadas se dejan de lado, lo que crea inseguridades en el sistema multilateral.

P: ¿Algunos Estados están actuando de forma deliberada?

R: Sí, creo que existe una orientación geoestratégica y geopolítica en un mundo donde el multilateralismo servía como foro de discusión y acuerdo. Pero hoy vemos una disolución de los sectores en un 'multilateralismo multipolar' frente a lo bipolar de las estructuras de hace 30 o 40 años. Creo que es un momento histórico muy importante porque puede provocar una confrontación innecesaria si no hay mecanismos de diálogo.

P: ¿De qué países hablamos?

R: De EEUU fundamentalmente, aunque hay muchos otros países de todas las regiones que inciden en un mundo multipolar. El cambio en la política americana significa una preocupación en muchos temas. Además, antes había en el seno de la Unión Europea (UE) alineamientos concordantes, pero hoy hay una fuerte discusión interna en la UE. Yo quisiera un retorno a un realismo más acorde con el multilateralismo donde todos debatimos en igualdad de condiciones.

P: ¿Dónde se nota más esta descomposición de las estructuras?

R: La arquitectura del sistema de armamento es una de las mayores preocupaciones porque la capacidad de destrucción de la Humanidad es una realidad. Tenemos tratados largamente consolidados que son denunciados y que están trayendo otro tipo de guerra, de carrera armamentista y de guerra tecnológica. Hablamos de robots asesinos, drones artillados, la autonomía de máquinas, prototipos nuevos que ponen en peligro la 'neutralidad' del espacio, entre otros.

P: ¿No solo están en peligro viejos tratados sino que se complica crear nuevos para los nuevos desafíos?

R: Así es. Tenemos el cambio climático, el crecimiento de la desigualdad, continentes enteros donde el problema de la división entre los que tienen todo y los que no tienen nada crea una distorsión que puede traer serias repercusiones a la urdimbre democrática de esos países.

P: ¿Qué implican estos cambios en el futuro desarrollo de la situación política y geopolítica mundial?

R. A la larga, esos problemas traen confrontaciones y exigen acuerdos. Los diplomáticos buscamos acuerdos con todos los países. Podemos tener diferencias de intereses, pero hay que saber dialogar para enfrentarnos a estos temas que son un gran reto para la supervivencia no sólo de países pequeños y medianos, sino también de países grandes.

P: ¿Esto es solo una fase, de la que podemos salir, o existe un peligro letal para el multilateralismo?

R: Yo creo que el multilateralismo es una necesidad imperativa y esto es solo un ciclo. Hemos estado en ciclos similares. Muchas veces incluso más graves, cuando había la confrontación bipolar entre dos alianzas cargadas de armas nucleares. Soy optimista de que este tipo de cosas se pueden arreglar y negociar por beneficio mutuo. Por ejemplo, no creo que haya una solución unilateral por más grande que sea el país al tema del clima. Ahí las fronteras se borran. El problema del agua es mundial. Los problemas que tenemos no van a desaparecer si no tenemos soluciones globales y universales al asunto. ¿Y dónde se va a negociar eso? En las mesas de negociación como Naciones Unidas, no hay otra.

P: Si Donald Trump pierde las elecciones en Estados Unidos en 2020, ¿podríamos volver a la 'normalidad' anterior?

R: Confío en los procesos democráticos donde los pueblos eligen a quienes son sus mandatarios. Tuve la experiencia con la Administración de George W. Bush de negociar el tratado para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bush no lo firmó ni lo ratificó. Cambió el gobierno a uno demócrata con Barack Obama, y estuve en la Casa Blanca cuando éste firmó el tratado. Tengo uno de los bolígrafos con los que firmó. Estoy convencido de que las posiciones de los países cambian. Ese bolígrafo lo guardo como recuerdo de que, si la causa es adecuada, si eres persistente, si puedes razonar y negociar de forma clara, puede cambiar la posición de un país por más grande que sea. La política exterior está en perpetuo cambio, ese es precisamente el gran reto.