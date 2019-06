Jeremy Hunt dice que podría retener parte de la factura del "brexit" a la UE

Londres, 30 jun (EFE).- El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, indicó que si es elegido nuevo jefe del Ejecutivo podría retener parte de la factura del "divorcio" del "brexit" a la Unión Europea (UE), fijada en 39.000 millones de libras (42.700 millones de euros), publica este domingo "The Sunday Times".

En una entrevista con el citado dominical, Hunt, uno de los dos posibles candidatos a reemplazar a Theresa May, junto con Boris Johnson, dijo que, en el caso de ser él el escogido, no pagaría más de lo "requerido legalmente", si las negociaciones con los Veintisiete no prosperan.

Hunt tiene previsto pronunciar un discurso este lunes en el que detallará sus planes para el hipotético caso en que este país se separe de la UE sin alcanzar un acuerdo el próximo 31 de octubre.

"Como hombre de negocios, siempre pagué mis factores. Pero habiendo dicho esto, si nos vamos (del bloque) sin acuerdo, no voy a entregar ni un solo penique más de lo requerido legalmente", dijo.

"Cualquiera que crea que voy a firmar un cheque en blanco a la UE está tremendamente equivocado", agregó.

También comentó que a comienzos de octubre se conocerá si va a ser posible negociar con Bruselas un acuerdo que pueda superar el trámite parlamentario.

El dominical informó de que Hunt ha fichado al exprimer ministro canadiense Stephen Harper para liderar su equipo negociador del "brexit", que incluirá además al negociador de comercio internacional Crawford Falconer y la exsecretaria de Estado de Sanidad canadiense Rona Ambrose.

Según el responsable de Exteriores, "para romper el punto muerto con la UE, es necesario un negociador experimentado y duro, no simplemente una retórica vacía".

"Con Crawford Falconer tienes a una persona respetada como el negociador comercial más duro del mundo y soy buen amigo de Rona Ambrose", explicó.

Harper negoció con éxito un pacto de libre comercio con la UE, mientras que Ambrose trabajó en el acuerdo de libre comercio de Norteamérica tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.