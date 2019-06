González de Zárate vence el Premio Caixabank de Santander

Santander, 30 jun (EFE).- El alavés Kevin González de Zárate ha logrado el único doble cero del Gran Premio Caixabank, en la última jornada de competición del vigésimo aniversario del Concurso Internacional de Hípica de Santander.

Un difícil recorrido diseñado por Javier Trénor ha complicado mucho las cosas a los 17 binomios que han salido a disputar la prueba más importante del fin de semana.

Bajo un baremo de dos mangas, solo los 5 mejores de la primera vuelta han logrado disputar la segunda y, de ellos, solo un jinete, el alavés Kevin González de Zárate, lo hizo sin puntos de penalización acumulados.

Según indica la organización de la prueba, el tinerfeño José Fumero, el andaluz de origen mexicano Armando Trapote, el vasco afincado en Cantabria Ivan Serrano, y los vascos Jesús Garmendia y Kevin González de Zárate, han arriesgado muy fuerte hasta el final, pero solo uno lograba finalizar sin faltas.

"Estoy feliz por haber ganado por segundo año el Gran Premio de Santander. La prueba estaba exigente con una última línea que se hacía un poco cuesta arriba, pero el caballo lo ha dado todo hasta el final. Para la segunda manga he tenido muchas dudas de si hacer un recorrido conservador e ir a asegurar el cero, o arriesgar por si derribaba. Al final he pensado que por velocidad no alcanzaría a Iván, así que me he decantado por la opción más segura y me ha salido bien", ha dicho Kevin González de Zárate.

Finalmente, Iván Serrano, jinete local y otro grande de la hípica nacional, se ha tenido que conformar con la segunda posición con "Tam Tam du Valon".

José Fumero ha completado el podio con su recién adquirido "Vicompte de la Cour".

En el resto de pruebas disputadas en este cierre de competición, han liderado el asturiano Fidel Dávila en el Trofeo Oxer de 1.30m, seguido de Ainhoa Manero y la británica Louise Aston con "Mack The Knife".

En 1.20m Trofeo Frigo, la vasca Sofía Castellanos ha repetido puesto liderando la prueba con su "Contharika", y por detrás Gabriela Pérez Mimendez y Jaime Ruiz-Lopetegui.