Fernández: "Esto era Moto3 y si había hueco metía la moto"

Assen , 30 jun .- El español Augusto Fernández (Kalex), consiguió su primera victoria en grandes premios al vencer en una accidentada carrera en los Países Bajos y explicó que fue como una carrera de Moto3: "si se veía hueco se metía la moto para que no me la metieran a mí. Son las carreras".

"Cuando me acuerdo del momento de cruzar la meta me resulta increíble, saliendo tan atrás he hecho una muy buena primera vuelta, pasando a pilotos en casi cada curva, hasta que me he puesto en el grupo de delante", comentó Fernández.

"Luego ha tocado gestionar, porque la carrera ha sido muy loca, tipo Moto3, pegándonos por ahí atrás; Brad (Binder) marcó el ritmo, a veces parecía que se iba, pero he empezado a darme cuenta de que iba a ser una carrera de grupo", continuó el vencedor.

"Márquez lo ha intentado también al final, pero ha tenido un susto y estábamos todos en el límite, nadie tenía más y cuando han cometido el error, no sé si ha sido Balda o Márquez, porque no sé qué ha pasado ahí, he visto la oportunidad porque Brad estaba sufriendo, y he tirado a muerte", comentó Augusto Fernández.

Fernández ha reconocido que al ver que se caían Márquez y Baldasarri le entró el pánico: "Me he cagado; al principio me he cagado, me he puesto muy nervioso, pero después he pensado 'es la mía', porque Brad y he pensado que él estaba sufriendo, he mantenido el ritmo en esas dos últimas vueltas, sin excederlo tampoco, para no cometer fallos, porque sabía que durante la carrera cuando alguien quería algo más se cometía un error".

Fernández es tercero en la clasificación provisional del mundial a sólo 25 puntos del líder y por ello decía haberse quedado "un poco flipado", pero enseguida aclaró que "es lo que tiene tantos ceros pues nosotros fallamos dos veces, en Argentina por mi fallo y en Austin por la lesión, y es lo que tocaba".

"Hemos ido sumando porque sabíamos que no podíamos hacer más ceros y cuando llega la oportunidad hay que hacer estas cosas, no tenemos que fallar más porque queda mucho Mundial y todo puede dar la vuelta", agregó el vencedor de Moto2 en Assen.