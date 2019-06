Fabián: "La confianza nos ha hecho campeones"

Udine , 30 jun .- Fabián Ruiz, que conquistó este domingo el Europeo sub-21 con la selección española tras ganar 2-1 la final a Alemania, consideró que la confianza y la unión del vestuario fue lo que hizo posible este éxito.

"Estoy muy feliz por este trofeo, sobre todo por el equipo. Empezamos el Europeo un poco mal, después las cosas se nos pusieron difíciles, pero el equipo confiaba mucho en lo que hacía y al final cada uno ha intentado dar lo mejor de sí. Al final esto es lo que nos hizo campeones", afirmó Fabián al acabar el partido, tras recoger el premio de mejor jugador del Europeo.

"La clave ha sido estar unidos, dar el máximo de nosotros. Sabíamos que Alemania nos iba a poner las cosas difíciles, hemos sufrido juntos. El 2-0 (marcado por Dani Olmo) nos dio confianza, el equipo estuvo siempre unido y creo que hemos sido justos vencedores", agregó.

España se tomó la revancha este domingo contra Alemania tras perder la final de 2017 en Polonia, y triunfó 2-1 con goles de Fabián y de Dani Olmo.

El centrocampista del Nápoles también dio las gracias a Carlo Ancelotti, su entrenador en el conjunto napolitano, por la confianza que le dio este año.

"Ancelotti me ha dado mucha confianza, que es lo que cada jugador necesita. He jugado la 'Champions', la Liga Europa, eso me ha llevado a debutar con la absoluta, a estar aquí con la sub-21. Además es mi primer título como profesional y esto se queda para siempre. Ahora toca disfrutarlo", afirmó.