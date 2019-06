Dani Olmo, jugador de la final: "Hemos merecido el torneo"

Redacción deportes, 30 jun (EFE).- Dani Olmo fue elegido por UEFA el mejor jugador de la final del Europeo sub'21 de Italia, que España ganó a Alemania, y aseguró que fue "merecido" tras un torneo "espectacular".

"Somos un equipazo. Hemos hecho un gran partido, hemos merecido ganar el torneo que ha sido espectacular", dijo a Cuatro tras ser nombrado mejor jugador de la final.

"He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Tengo que agradecer el apoyo del mister, por su confianza y los minutos que me ha dado, he intentado agradecerlo con buen juego en el campo", sentenció.