Comisarios confirman "incidente de carrera" y triunfo Verstappen en Austria

Spielberg , 30 jun .- Los comisarios de carrera de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) acaban de confirmar la victoria del holandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Formula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Spielberg.

Verstappen, de 21 años, le había arrebatado la primera plaza al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -de idéntica edad- a falta de dos vueltas para completar las 71 que se dieron este domingo al Red Bull Ring, en un adelantamiento que fue sometido a investigación por parte de la dirección de carrera y que acabó siendo considerado "un incidente de carrera".

Después de revisar varias veces la acción y tras reunirse con ambos implicados, por separado, los comisarios han decidido mantener el resultado inicial de la carrera, por lo que Verstappen podrá festejar su sexta victoria desde que corre en F1; y Leclerc se habrá de conformar con el segundo puesto, el que es, hasta ahora, su mejor resultado en la categoría reina.

Los comisarios se refirieron, en un comunicado hecho público por la FIA, al artículo 38.1 del Reglamento Deportivo de la Fórmula Uno, en el que afirman que decidieron no tomar "nuevas acciones" ("no further action", en inglés).

"Los comisarios revisaron las evidencias en vídeos (...) escucharon a ambos pilotos y a los representantes de los equipos y determinaron que el coche 33 (el de Verstappen) quiso adelantar al coche 16 (el de Leclerc) en la tercera curva de la vuelta 69 intentando que este se pasara de frenada. En ese momento, el coche 33 estaba a la misma altura que el 16 a la entrada de la curva y estaba en pleno control de su coche mientras intentaba rebasar por dentro al coche 16", indica el comunicado.

"Sin embargo, ambos coches procedieron a negociar la curva el uno junto al otro, pero estaba claro que no había suficiente espacio para que los dos coches hicieran esa maniobra".

"Algo después del último vértice, a la salida de la curva, se produjo un contacto entre ambos coches. En todas las circunstancias posibles consideramos que ninguno de los pilotos puede ser considerado total o parcialmente culpable del incidente. Consideramos que es un incidente de carrera", indica el comunicado.

"Se les recuerda a los contendientes que tienen el derecho de recurrir ciertas decisiones de los comisarios de acuerdo con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA; y el atículo 9.1.1 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los límites de tiempo aplicables", concluye el texto.

El italiano Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, manifestó, no obstante, después de conocer la decisión, que, aún sin estar de acuerdo con la misma "y por el bien del deporte", la 'Scuderia' "no recurrirá" la decisión de la FIA.