Binotto acepta decisión y Ferrari no recurrirá el triunfo de Verstappen

Spielberg , 30 jun .- El italiano Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari anunció este domingo en el circuito de Spielberg, que su escudería "no recurrirá" la decisión tomada por los comisarios de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), que, después de una investigación, acaban de confirmar la victoria del holandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Austria.

Verstappen le había arrebatado la primera plaza, en la novena carrera del Mundial de Formula Uno, al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a falta de dos vueltas para completar las 71 que se dieron este domingo al Red Bull Ring, en un adelantamiento que fue sometido a investigación por parte de la dirección de carrera.

Después de revisar varias veces la acción y tras reunirse con ambos implicados, por separado, los comisarios han decidido mantener la victoria de Verstappen, decisión que Ferrari no recurrirá, según acaba de confirmar su jefe de equipo.

"No recurriremos. Por el bien del deporte, respetamos la decisión", explicó Binotto en rueda de prensa, posterior al anuncio de la FIA, que tuvo lugar este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

"No estamos contentos, porque la norma es clara y Charles (Leclerc) fue forzado a abandonar la pista. Pero respetamos la decisión, que no nos gusta, por el bien del deporte. No presentaremos recurso", manifestó Binotto este domingo en Austria.