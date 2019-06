Atlántida Film Fest: El cine que no llega a los cines

Madrid, 30 jun (EFE).- Con las salas comerciales copadas por el cine familiar y de género, superproducciones o comedias españolas, el Atlántida Film Fest vuelve a abrir este 1 de julio en Mallorca una ventana a un cine de calidad que no lo tiene fácil para llegar a su público. Ken Loach recibirá un homenaje y asistirá la reina Letizia.

"Se ve más cine y series que nunca, pero pasar el umbral de un estreno amplio es más difícil; las salas de cine hoy funcionan solo para unas películas muy concretas", dice a Efe el responsable del festival y fundador del portal Filmin Jaume Ripoll.

Entre los títulos más potentes que podrán verse este año y que no llegarán a las salas destaca "Only you", ópera prima de la británica Harry Wootliff que aborda la cuestión de los hijos en la pareja, con las actuaciones de Laia Costa y Josh O'Connor (el príncipe Carlos de "The Crown").

También un 'biopic' sobre Bertold Brecht, superproducción alemana con Tom Schilling en el reparto; "Desaparecidos", un 'thriller' sobre niños robados en la antigua Yugoslavia que ganó el premio del público en la pasada Berlinale; o un documental sobre el movimiento de los chalecos amarillos que ha sido un éxito en Francia, "Quiero el sol".

En total serán más de 110 los títulos proyectados a lo largo de un mes, 41 de ellos estreno en España. Algunos -que sí llegarán a las salas- solo podrán verse de forma presencial, durante la primera semana de julio, en Palma de Mallorca.

Es el caso del documental de Asif Kapadia sobre Maradona que debutó en Cannes, la nueva película del productor de "La la land", Max Minghella, "Teen Spirit", protagonizada por Elle Fanning, o "Nacido Rey" de Agustí Villaronga.

El 1 de julio arrancará con la proyección de "Kes", la segunda película de Ken Loach, que cumple 50 años. El británico es la estrella invitada de esta novena edición del certamen, la cuarta que compagina su sede física en Palma con el escaparate 'online'.

El director de "Yo Daniel Blake" o "El viento que agita la cebada" recogerá al día siguiente, de manos de Fernando León de Aranoa, el premio Masters of Cinema en reconocimiento a su trayectoria en una ceremonia que presidirá la reina Letizia.

Loach es además un perfecto referente en relación con la otra seña de identidad del festival, su vocación europea. Además de ventana de exhibición alternativa, el Atlántida tiene a Europa y sus desafíos como eje vertebrador de la programación.

"En un momento de tensiones nacionalistas, el festival pone su granito para contribuir a una Europa más cohesionada, desde la absoluta implicación de Filmin como plataforma europea, respaldada por la UE y que defiende el cine europeo", subraya Ripoll, empeñado en combatir el cliché de que el cine europeo es aburrido o muy exigente.

La ministra de Exteriores sueca y excomisaria europea Margot Wallström es la protagonista del que a juicio de Ripoll es uno de los documentales políticos más relevantes del año, "The Feminister", dirigido por Viktor Nordenskiöld. "La gente que vea 'Borgen' o 'El ala oeste...' va a alucinar", sostiene.

"Sons of Denmark" es un provocador 'thriller' de Ulaa Salim sobre el auge de la extrema derecha y el fanatismo terrorista que compartirá protagonismo el 3 de julio con Christine Spengler, fotógrafa de guerra que es objeto de un filme tributo de Xavi Herrero, "Moonface".

Oferta para todas las edades y públicos y un esfuerzo importante por categorizar, ofrecer contexto y mimar las películas son también empeños de los organizadores. Dentro de esa apuesta por atraer nuevos públicos, incluyen una programación musical, en la que este año destacan Soleá Morente, la chilena Soledad Vélez, el technopop de Monterrosa o el trap tropical de Mueveloreina.