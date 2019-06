Viñales afirma que va a "apretar al máximo desde la primera curva"

Assen , 29 jun .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del segundo mejor tiempo para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito TT de Assen, ha afirmado que saldrá "con la mentalidad de Montmeló" para reconocer que no tiene "nada que perder", así que apretará "al máximo desde la primera curva para darlo todo".

"Era muy importante estar delante, intentar estar entre los tres primeros, para evitar frenadas o que pierdas el contacto con el grupo, así que vamos a intentar estar delante y dar el máximo", quizás todavía con el accidente de Barcelona en mente.

"Va a ser una carrera muy difícil, yo creo que será de grupo y contarán mucho las diez últimas vueltas ya que físicamente será una carrera dura, que habrá que gestionar de la mejor manera", dijo.

"Esta mañana no he podido dar mi ciento por ciento, estaba probando muchas cosas y trabajando mucho para la carrera y sabía que podía mejorar bastante mi tiempo, pero también estoy sorprendido con los tiempos que he hecho con condiciones de calor", comentó Viñales.

"A nosotros nos favorece mucho más la condición de frío y seguramente sufriremos un poco más cuando no haya adherencia aunque es una carrera en la que la adherencia no es tan importante, hay mucho paso por curva, lo que nos viene bien", dijo el piloto de Yamaha.

"Intentaré coger la primera posición desde el principio, hacer mis líneas y apretar al máximo", resaltó Maverick Viñales.