Sánchez recibe reproches por "inacción" en la conformación de Gobierno

Madrid, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir al resto de partidos que no traten de bloquear su investidura porque el país precisa de un Gobierno cuanto antes, pero en respuesta ha sido acusado tanto a su izquierda como a su derecha de no promover negociaciones ni buscar apoyos para que salga adelante.

Desde la cumbre del G20, que se ha celebrado en los últimos días en Osaka (Japón), Sánchez ha apelado a los partidos para que no dificulten la investidura porque sería "lo mismo que bloquear la voluntad de la mayoría expresada en las urnas".

"Un Gobierno de cooperación es lo que necesita España, un Gobierno donde Unidas Podemos y el PSOE se puedan entender en políticas sectoriales y medidas para la clase media y trabajadora", ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, y con la premisa de que "España no se puede paralizar", ha insistido en su petición "a todos, no solo a Podemos, también a PP y Ciudadanos, que asuman su responsabilidad" con el proceso de investidura y faciliten la gobernabilidad.

Si estos partidos continúan apostando por el "no" a la investidura, ha dicho, será porque "tienen en su cabeza el planteamiento de una repetición electoral", ya que para el candidato a la reelección "no hay alternativa" a un Gobierno del PSOE.

Frente a estas declaraciones, algunas de las formaciones más propicias a apoyar o al menos facilitar la investidura de Sánchez a través de una abstención le han acusado de no negociar, no dialogar, no buscar pactos, "ni hacer nada" para sacarla adelante mientras culpa del bloqueo al resto de actores.

Este sábado, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha referido en su cuenta de Twitter a un artículo de El País en el que se alude al término francés "formateur", es decir, la figura que toma las riendas de la negociación para conformar un gobierno de coalición y que, supuestamente, Sánchez no está adquiriendo.

Todo lo contrario, ya que se le presenta como un "formateur passif", un candidato a la presidencia de un gobierno que apremia a la oposición a facilitar la investidura sin tomar la iniciativa.

"De lo más sensato que he leído sobre las reglas básicas de la negociación política en democracias parlamentarias", ha escrito Iglesias en la red social sobre esta idea.

Desde el PP, el diputado y secretario tercero del Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, ha remarcado que es el líder socialista quien debe alcanzar el consenso necesario.

"Pedro Sánchez ha decidido, sin contar con los apoyos necesarios, aceptar la candidatura a una presidencia de Gobierno, por tanto es él quien tiene que conseguir el consenso. No se nos puede pedir que desbloqueemos una situación en contra de nuestros principios", ha indicado en una entrevista en TVE.

El exsecretario de Organización de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha citado el mismo artículo para referirse a Sánchez como el candidato que "no negocia ni busca apoyos y echa la culpa del bloqueo a los demás".

También el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha considerado que el PSOE "no está abordando esta cuestión ni está haciendo nada para sacar adelante la investidura", pero que, al final, no le quedará otro remedio que consensuar un acuerdo para evitar una repetición electoral.

"Está amenazando con la posibilidad de unas segundas elecciones al resto de partidos para que le apoyen gratis en la investidura, pero la política no funciona así, tiene que dialogar, ceder y llegar a acuerdos", ha aseverado Garzón.

Por otra parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha advertido a Sánchez durante el Consell Nacional de Esquerra Republicana que "se le han acabado las excusas" para no dialogar, negociar y dar una solución al "problema político" de Cataluña.

En este sentido, ha asegurado que Sánchez, a pocos días de que se fije la fecha para su investidura, se "autoimpone" un bloqueo respecto al diálogo sobre el conflicto de Cataluña y que ya "se le han acabado las excusas" para sentarse a dialogar con ellos.

Para el político catalán, la victoria electoral de ERC en Cataluña en las elecciones generales da la suficiente potestad a su partido para poder sentarse "en una mesa de diálogo, negociar y llegar a acuerdos" sobre una "solución política a un problema que es político".