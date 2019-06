Sainz: "Mis mecánicos que son del Chelsea me dicen que Hazard será un líder"

Spielberg , 29 jun .- El español Carlos Sainz (McLaren), que ocupa el séptimo puesto en el Mundial de Fórmula Uno, es un gran aficionado al fútbol y entre sus pasiones cuenta la de ser un acérrimo seguidor del Real Madrid.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria -la novena prueba del Mundial-, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre, expresa sus opiniones acerca de la Selección Española sub'21 de fútbol, que jugará la final del Europeo este domingo contra Alemania; y de la nueva situación de su equipo, el Real Madrid.

Pregunta: ¿Ha podido seguir los partidos de la sub'21?

Respuesta: Sí, sí. Estamos en la final, ¿no?

P: ¿Cómo lo ve?

R: Muy bien. Creo que, en cualquier caso, ganar o no, no es lo principal, porque las finales siempre son difíciles y dependen de muchas cosas.

Pero lo que más me gusta es que haya futuro dentro de la selección. Eso es lo más importante. Y los sub'21 lo están haciendo muy bien.

P: Como madridista, ¿la pasada temporada fue una decepción, para usted?

R: No. Yo creo que es parte del deporte. Sobre todo, cuando llevas una racha tan buena, es normal atravesar un año de dificultad.

No hay ninguna urgencia. Es algo normal. Es un equipo que lo había ganado todo y al que puede que le faltara ese 'extra' de motivación y de ganas. Y el equipo se tiene que renovar. Tienes que traer a gente que no haya ganado cuatro 'Champions' seguidas...

Hay que renovar el equipo, de ganas, de ambición... pero, al mismo tiempo, mantener los pilares; que, para mí, siguen siendo Sergio Ramos, (Zinedine) Zidane, (Luka) Modric... gente que sabes que son los pilares del equipo.

P: Se alegró, pues, del retorno al banquillo de Zidane, ¿no?

R: Sí. Sin duda.

P: De las nuevas incorporaciones, la que más brilla, sobre el papel, es la de (el belga Eden) Hazard. ¿Le gusta?

R: Sí. Me gusta. Y por lo que he preguntado a mis mecánicos ingleses, que alguno hay del Chelsea, me han dicho que están bastante convencidos de que es un tío que va a tener liderazgo dentro del equipo.

P: ¿Le gustaría que trajesen a una figura del nivel del francés Kylian Mbappe? ¿Algún otro? Se llegó a hablar hasta de Neymar... ¿Qué fichaje le haría ilusión?

R: A mí me gustaría más, porque creo que nos sigue haciendo más falta un '9' que le meta algo de presión a (el francés Karim) Benzema.

P: Benzema no es de sus favoritos, no parece que tenga un póster suyo en casa, ¿no?

R: No. Pero es que necesitamos a alguien que marque los goles que marcaba Cristiano. Benzema para mí es un 'jugadorazo', pero cuando tienes a alguien que te pueda quitar el sitio, siempre juegas mejor. O con más ganas.

Luego, en el centro del campo me gusta Modric, me gusta (Toni) Kroos.. pero creo que necesita el Madrid algún refresco, por ahí.