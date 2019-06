Rins, contento, asegura que "después de pasar por la Q1, la Q2 sabe mejor"

Assen , 29 jun .- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), tercer mejor tiempo para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen, comentó que desde el viernes había podido rodar muy rápido pero que "después de pasar por la Q1, hacer tercero en la Q2 sabe mejor".

"Al final sufres más, gastas más neumáticos; he tenido que hacer la primera salida de la Q1 con neumático usado de la sesión anterior y me he sorprendido cuando he entrado al 'box' y he visto que estaba primero. Ha estado bien", explicó Rins.

"Al final estoy contento porque con el neumático usado he hecho el tiempo detrás de Petrucci, y con el nuevo solo, así que el ritmo lo tenemos", continuó Rins, quien dijo saber que estaban "en el buen camino".

"Las Yamaha van muy bien; veremos qué tal el domingo; cómo va todo con el calor, con más pilotos en el grupo pero seguro que si salen bien probarán a tirar, así que tenemos que ser inteligentes y estar atentos para ver cuándo hacen esto, pero nosotros tenemos buen ritmo", aseguró el piloto de Suzuki.

En cuanto a la carrera dijo imaginas que "será una carrera de grupo, si no como la del año pasado con un grupo de siete pilotos, sí con cuatro o cinco".

"Al final es un circuito muy cortito, la Yamaha y la Suzuki no corren mucho en la recta y las Ducati tienen muy buena aerodinámica y pueden recuperar bastante en las rectas, pero ya se verá", explicó Rins.