Klostermann: "Es un gran desafío"

Udine, 29 jun (EFE).- Lukas Klostermann, lateral de la selección alemana sub-21 y rival de España este domingo en la final del Europeo de categoría, definió este sábado el encuentro del estadio Dacia Arena de Udine como "un gran desafío".

"Jugar una final nunca es fácil, pero todos estamos muy ilusionados y esperamos que sea un buen partido. Hemos trabajado duro para alcanzar todo esto, es un gran desafío", afirmó Klostermann en la rueda de prensa de la víspera del encuentro de Udine.

El lateral derecho del Leipzig consideró que la larga relación y la confianza recíproca con el seleccionador Stefan Kuntz ha sido fundamental para alcanzar la segunda final de un Europeo sub-21 consecutiva, tras ganar la de 2017 precisamente contra España.

"Nuestra relación con el técnico es muy buena y todos los jugadores siempre tratamos de dar nuestra mejor versión. Es por eso que luego llegan los resultados. Si estamos de nuevo en una final significa que nuestra relación con el seleccionador funciona", aseguró.

Klostermann, de 23 años, disputará este domingo su último partido con la selección sub-21, aunque reconoció que en este momento no se ha fijado en este aspecto.

"No hice nada particular para prepararme y no pensé en que será mi último partido con esta selección. El domingo será un gran día y no estoy pensando en nada más", explicó.

Finalmente, se refirió a la anunciada presencia del seleccionador absoluto de Alemania este domingo en la grada: "Su presencia es muy importante para nosotros, lo vamos a dar todo".

España y Alemania se afrontarán en Udine a las 20.45 locales (18.45 GMT) y el Dacia Arena rozará el lleno completo, con más de 24.000 personas en las gradas.