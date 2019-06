El camino de baldosas amarillas de Elton John pasa triunfante por Montreux

Montreux , 29 jun .- Elton John y el Festival de Montreux no habían cruzado nunca su camino en el más de medio siglo que llevan siendo grandes referentes de la música, pero lo hicieron por fin hoy, en uno de los conciertos que el rey del pop inglés dio como parte de su gira de despedida "Goodbye Yellow Brick Road".

No ha sido sencillo para la pequeña ciudad suiza, sede de uno de los mejores festivales de jazz y rock, contar con Sir Elton: para ello tuvo que renunciar a su tradición de conciertos en recintos cerrados y prestó al inglés su nuevo Estadio de Saussaz, que se llenó con unas 15.000 personas procedentes de media Europa.

John, que tres días antes actuó en Madrid, respondió al esfuerzo con un nuevo recital en el que tanto él como sus músicos -especialmente Ray Cooper, imponente en la percusión- derrocharon energía y ganas ante una multitud rendida y con un espectacular fondo de viñedos en terrazas de fondo.

"Espero que os guste lo que vais a ver y oír", gritó Elton John en el principio de su concierto, que abrió con "Bennie and the Jets" y vestido con un frac negro algo discreto para su estilo, con lentejuelas sólo en las solapas, la espalda y las mangas.

Lo cambiaría por una chaqueta arlequinada a mitad del concierto, poco después de tocar su "Rocket Man", y más tarde por un albornoz rosa satinado con el que interpretó "Your Song".

Se lo quitó para, con ayuda de los efectos especiales de las grandes pantallas, marchar hacia el horizonte por el camino de baldosas amarillas, simbolizando su adiós a los escenarios.

"Amo grabar discos, pero lo que me gusta por encima de todo es tocar ante alguien y ver su reacción, así que odio que éste sea mi último tour", dijo un emotivo John, quien dio al público "gracias por tantos años de amor y amabilidad".

El gran acompañamiento audiovisual en las pantallas gigantes del escenario tuvo su momento apoteósico con "Don't Let The Sun Go Down On Me", en la que un sol multicolor iluminó en la oscura noche, con una canción que quiso dedicar al productor y músico Quincy Jones, que también actuará en esta edición de Montreux.

En el concierto de Sir Elton no faltaron fotos y vídeos de recuerdo para más de medio siglo de canciones, virtuosismo al piano y gran parafernalia al vestir que el británico ha convertido en su estilo de vida, junto al activismo por la comunidad LGBTI y en la lucha contra el sida que también hoy quiso recordar.

"Espero vivir para ver el final de esa epidemia", comentó antes de interpretar "Believe" y exigir a las farmacéuticas que "de una vez bajen los precios de los medicamentos contra este enfermedad", un mensaje que no por casualidad quiso subrayar especialmente en Suiza, sede de muchas multinacionales del sector.

El público -algunos llevaron bufandas del Watford, equipo de fútbol que John presidió hace unos años- vibró con cada canción y superó con la música el fuerte calor del inicio, que a más de un fan le costó una lipotimia.

El concierto de Sir Elton es el punto fuerte de la 53 edición del Festival de Montreux, que entre el 28 de junio y el 13 de julio ofrece más de 450 recitales en una docena de escenarios, entre ellos los de estrellas como Sting, Tom Jones, Janet Jackson, Joan Báez, Lauryn Hill y Thom Yorke de Radiohead.

A sus 72 años, Elton John ha decidido poner fin a su carrera con una gira que comenzó en septiembre de 2018 y constará de más de 200 conciertos en todo el mundo, hasta culminar con el que el 16 de diciembre de 2020 brindará en Londres para decir definitivamente adiós a los escenarios.

El icono del pop-rock, sólo comparable a The Beatles, Michael Jackson o Madonna en número de discos vendidos en su carrera (más de 300 millones), acompaña esta gira crepuscular con el éxito en los cines de su película biográfica, "Rocket Man", en la que él mismo ha colaborado y dado su visto bueno.

En ella se cuenta la tradicional tragedia de tantas estrellas del pop y rock que caen en la adicción a las drogas y el alcohol, aunque en su caso tuvo un final feliz, ya que, como contó en el recital de hoy, a principios de los 90 decidió comenzar un plan de rehabilitación y salir del infierno en el que había caído.

Elton John ha ganado cinco Grammys, y en 1995 consiguió un Oscar a la mejor canción por "Can't You Feel The Love Tonight" que estaba casi otorgado ya antes de la ceremonia, pues otras dos candidatas, "Hakuna Matata" y "Circle of Live" también habían sido compuestas por él como banda sonora de la película de Disney "El Rey León".