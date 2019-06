El Sting más clásico abre la 53 edición del Festival de Montreux

Montreux , 28 jun .- El Festival de Montreux, toda una institución en el mundo del jazz y del pop-rock, inauguró hoy su 53ª edición con un concierto de Sting, que ofreció al público una selección de sus mejores éxitos, como parte de su gira "My Songs".

Con la misma energía de siempre y luciendo con 68 años un físico envidiable por cualquier veinteañero, el artista que triunfó primero con Police y después en solitario en los 80 y 90 comenzó su recital con "Message in a Bottle", una de sus canciones más legendarias, y lo cerró, bises aparte, con el "Every Breath You Take".

Los más de 5.000 espectadores que llenaron el Auditorio Stravinski -muchos se agolparon en las salidas de la gran sala por la falta de espacio- aplaudieron y tararearon canciones que ya son himnos como "Roxanne", "An Englishman in New York", "If I Ever Lose My Faith in You" o "Fields of Gold", entre muchas otras.

Sting, que en las tres últimas décadas ha actuado ya en cerca de media docena de ocasiones en Montreux, ha vuelto a hacer escala en esta ciudad suiza para seguir la promoción de su último disco de recopilaciones, en el que ha dado a sus clásicos un nuevo aire sin que por ello pierdan su sonido original.

Ello se notó en el concierto de hoy, en el que se acompañó de coristas y músicos que añadieron a sus éxitos, con poderosas voces o solos de armónica, algunos toques de blues y soul.

El concierto de Sting abre una edición que hasta el 13 de julio tendrá primeros espadas de la música contemporánea, y que en éste su primer fin de semana continúa por todo lo alto con un recital de Elton John el sábado y otro de Janet Jackson el domingo.

Sir Elton, que ha incluido Montreux en su gira de despedida "Goodbye Yellow Brick Road", actuará para unas 15.000 personas en el Estadio Saussaz, una infraestructura que la ciudad suiza acaba de estrenar y con la que romperá su tradición de organizar todos los grandes conciertos en recinto cerrado.

Otras estrellas presentes este año en el festival, que se celebra a orillas del Lago Lemán, junto a lujosos hoteles decimonónicos y espectaculares campos de viñedos en terrazas, son Slash, ZZ Top, The Chemical Borthers, Tom Jones o Janelle Monae.

Dos míticas como Joan Baez, que en 1973 llegó a caballo a este mismo festival para actuar, y Anita Baker, que vuelve a los escenarios de Montreux 33 años después, actuarán en la que se espera sea su última vez en la ciudad suiza, ya que ambas se encuentran, como Elton John, en sus respectivas giras de despedida.

Para los más aficionados al estilo para el que nació el festival, el Montreux Jazz Club acogerá a estrellas como Bobby McFerrin, Chilly Gonzalez, Yann Tiersen o Chick Corea, aunque la ciudad entera vibrará con música de todo tipo durante tres semanas, ya que en esta ocasión los escenarios serán una docena, la mitad gratuitos.

El festival sigue consolidando la fama musical de Montreux, ciudad que utilizaron bandas como Queen para grabar varios discos -una estatua de Freddy Mercury preside el paseo a orillas del lago- y que inspiró canciones como el famoso "Smoke on the Water" de Deep Purple.

La banda de rock inglesa, que nombra a la localidad en la letra, se inspiró para componerla en el incendio que durante un concierto de Frank Zappa quemó el casino local.

Se esperan este año unas 250.000 personas al festival, que para Suiza es una de las principales bazas turísticas del año, junto al esquí y las convenciones internacionales.

En esta edición el ciclo de conciertos, más de 450, tiene un toque muy español, presente en sus carteles: obra del diseñador barcelonés Ignasi Monreal, están claramente inspirados, según reveló el propio artista, en los azulejos del Madrid más castizo.