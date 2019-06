Sainz: "Da rabia penalizar, después de ver lo bien que vamos"

Spielberg , 28 jun .- El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá desde el fondo de la parrilla el domingo en el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de F1, dijo en el Red Bull Ring de Spielberg que le "da rabia penalizar, después de ver lo "bien" que fueron este viernes en los entrenamientos libres, que acabó con el séptimo tiempo por la mañana y el quinto por la tarde.

Sainz, séptimo en el Mundial, con 24 puntos, penalizará por haber cambiado los seis elementos de su unidad de potencia; y buscará la remontada el domingo desde el fondo de la parrilla en la pista austríaca, en la que en la sesión matinal se quedó a seis décimas del mejor tiempo del día, que marcó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes); y por la tarde a 459 milésimas del crono del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se inscribió primero en la tabla de tiempos pero no mejoró el del líder del campeonato.

"Como os podéis imaginar, no me hace ilusión, después de ver lo bien que vamos, que haya que penalizar", comentó en Austria el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

"Tocaba poner el coche a punto para la carrera, pero a una vuelta también me he sentido muy cómodo; así que me da algo de rabia tener que salir desde atrás", comentó Sainz, de 24 años, este viernes, en el Red Bull Ring.

"Mañana no sirve de nada apretar en la calificación, no merece la pena: así que mañana será un día aburrido para mí", explicó el talentoso piloto madrileño, que se dio un par de 'paseos' por la gravilla, también, en la accidentada segunda sesión de entrenamientos libres.

"Son dos curvas (la sexta y la séptima) en las que da el viento de cola", comentó Sainz al canal de televisión 'Movistar F1'. "Y cuando da el viento de cola y, además, es racheado; una vuelta tienes 'grip' (agarre) y otra no", apuntó.

"Me quedé sorprendido con la vuelta, porque tampoco había sido una vuelta tan buena; pero hoy fue de esos días en los que te sale todo rodado. Y con errores he sido quinto. Por eso me da rabia", recalcó.

"Ahora, con miras a la carrera, hay que analizar los neumáticos que hemos probado. Y tomar una decisión, porque aquí no está tan claro, como en Paul Ricard (sede del Gran Premio de Francia, el pasado fin de semana), que el (neumático) blando sea malo", manifestó Carlos Sainz tras los entrenamientos libres de este viernes en el Red Bull Ring.