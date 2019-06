Las protestas pierden fuelle en Argelia mientras crece la sutil represión

Argel, 28 jun (EFE).- Miles de argelinos volvieron a salir a las calles del país por vigésimo viernes consecutivo pese a la creciente represión de la Policía, que hoy volvió a estrechar el centro de la capital con un amplio cordón de seguridad y a aumentar el número de registros y detenciones.

Desde primera hora de la mañana, decenas de furgones y vehículos blindados dotados de cañones de agua fueron desplegados en torno a la plaza de la Grande Post y otros lugares emblemáticos del corazón capitalino mientras cientos de agentes registraban y exigían la identificación a los ciudadanos.

Según pudo constatar Efe en el lugar, al menos medio centenar de personas fueron interceptadas por la Policía y llevadas en furgones blancos.

Pese a ello y a la ola de calor que ha dejado altas temperaturas, varios miles de argelinos mantuvieron la tradición que se repite desde el pasado 22 de febrero y marcharon al grito de "libertad, fuera la corrupción" entre el cordón policial extendido desde la plaza de Audin a la Grande Post.

Una vez allí, estallaron pequeños y diversos enfrentamientos entre grupos de manifestantes y fuerzas de Seguridad, que dispararon gases lacrimógenos contra los ciudadanos, algunos de los cuales debieron ser atendidos por los voluntarios de la Media Luna Roja local.

"Es verdad el número ha disminuido respecto a las manifestaciones anteriores, pero aquí estamos y no vamos retroceder. Pese a todo, y pese al calor, saldremos como cada viernes. Vamos a pasar nuestras vacaciones aquí", dijo a Efe Malika una joven manifestante que no se ha perdido ningún viernes de protestas.

La sensación compartida por la gran mayoría de los manifestantes y de los escasos periodistas internacionales que observan las protestas desde que se iniciaran hace cuatro meses es que la el régimen parece haberse cansado y que la Policía ha mudado su comportamiento, más duro con los congregados.

El viernes pasado ya arrestó a 18 personas por enarbolar la bandera amazigh, un símbolo bereber de la libertad que ha sido prohibido por jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, Ahmed Gaid Salah.

El general Salah, que fue nombrado por el dimitido presidente Abdelaziz Bouteflika en 2004 y que fue el que dictó su sentencia al cambiar de opinión y exigir en público su inhabilitación el pasado marzo, volvió a advertir esta semana que solo se permitirá la ostentación de la bandera nacional.

Ya el martes pasado, día en el que salen a protestar los estudiantes, uno de ellos fue arrestado en el centro de Argel por la misma causa.

Este viernes, a la bandera nacional los congregados en la plaza de la Grande Post sumaron una larga fila de banderas de Palestina sin que las fuerzas policiales intervinieran, y sin embargo si se requisó la divisa amazigh.

"Opresores, más dura será vuestra caída", o "no hay diálogo ni elecciones bajo auspicios de símbolos de la mafia" se puede leer en algunas pancartas.

Otros gritaron "Estado civil y no militar", "decid a los hijos de París no habrá asamblea constituyente" o también "no tenemos miedo cada viernes salimos".

Las consignas y pancartas aludían al propio Gaïd Salah, al que los manifestantes acusan de dar un golpe de Estado blando y de haber lanzado una interesada campaña de manos limpias, convertida en una caza de bruja y en una cortina para tratar de desvincularse de un régimen del fue pieza clave.

El general volvió esta semana a defenderse con un discurso en el que insinuó que carece de ambiciones políticas e insinuó que la continuidad de las protestas responde a una "conspiración" desde el exterior.

Las protestas masivas, que se suceden cada martes y viernes desde hace cuatro meses, han sumido Argelia en la incertidumbre, con un Gobierno y un jefe de Estado interinos, un jefe del Ejército contestado y un futuro político incierto después de que fueran suspendidas las elecciones presidenciales previstas para el 4 de julio.

Los comicios habían sido convocados por el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, de acuerdo a los preceptos de la Constitución, que sin embargo no contemplaba una alternativa en caso de que estos no se celebraran.

A la tensión política se suma la aguda crisis económica que sufre el país desde el abrupto descenso de los precios internacionales del crudo en 2014 y la preocupación por el aumento de la migración irregular a Europa, tanto subsahariana como local.