Neto: "Me despido con la cabeza erguida y la sensación del deber cumplido"

València, 28 jun (EFE).- El guardameta brasileño Neto Murara, traspasado por el Valencia al Barcelona este jueves, ha dicho adiós al club de Mestalla y a su afición con un mensaje en el que señala que se despide "de cabeza erguida y con la sensación de deber cumplido con ustedes, ches".

En su cuenta en las redes sociales ha indicado que hace dos años llegó al Valencia con el objetivo de llevar de nuevo al equipo a la Liga de Campeones y lo ha conseguido, junto a sus compañeros, en dos ocasiones.

"Me dediqué, trabajé dando lo mejor de mí y me entregué en ese proyecto en el que sólo poca gente creía y lo conseguí", ha agregado el ex portero del Valencia.

"Pero la vida se hace de ciclos y nuevos desafíos. Llevo conmigo todas las experiencias vividas, el nacimiento de mi hija, los amigos que hice y el cariño que tuve", ha afirmado.

"Gracias por estos años Valencia, por el apoyo que recibí, cariño y conquistas que tuvimos juntos. #amunt", ha finalizado el guardameta brasileño, que pone así punto final a dos campañas en el club.