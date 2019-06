La mitad de los hosteleros no aprecian impacto de la retransmisión de fútbol

Madrid, 28 jun (EFE).- La mitad de los establecimientos españoles que cuentan con derechos para ofrecer retransmisiones de fútbol en directo no notan ningún impacto en sus ingresos, según se desprende de un estudio de Hostelería de España.

Exactamente, el 52'6 por ciento de los encuestados en el citado estudio afirman que no aprecian "grandes diferencias" de ingresos en sus negocios en los días que hay partidos. A pesar de ello, son pocos los que renuncian a disponer del fútbol en sus locales.

El impacto del deporte rey es desigual en un sector que se caracteriza por su diversidad. Más de la mitad de los encuestados en el estudio, no aprecian grandes diferencias los días en los que se disputan grandes encuentros y en los que no. Sin embargo, afirman necesitar ese servicio para fidelizar a sus clientes.

Pero hay un porcentaje de hosteleros, fuera de ese 52'6 por ciento, que dice no tener más ingresos con los partidos de fútbol, que sí se sienten beneficiados por ofrecer a sus clientes los encuentros de los equipos españoles y extranjeros.

Un 3'5 por ciento afirma lograr muy buenos resultados logrando facturar el doble o más gracias a este tipo de eventos; un 9'6, incrementa sus ventas en un 25 por ciento, mientras que un 28'1 sube sus ganancias por encima del 10 por ciento su cierre de caja habitual.

En el otro lado de la balanza, un 6'1 por ciento de los negocios refiere un impacto negativo en sus ingresos en los días de partido, como es el caso de los restaurantes que ofrecen comidas, una tipología de hostelería cuyo cliente no es futbolero y la emisión de los encuentros no son, por tanto, un plus.

El estudio también revela que el gasto medio del cliente mientras se desarrolla el partido es diferente según el tipo de establecimiento: en el caso de los bares tradicionales es de 4'65 euros, mientras que en restaurantes alcanza los 12'5 y en los locales de ocio nocturno llega a los 11 euros.

La encuesta refleja los datos aportados por más de 260.000 locales. Las opiniones mayoritarias las aportaron los bares (63,3 por ciento), los restaurantes (32'5 por ciento) y locales de ocio nocturno (4'2 por ciento).

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, explicó que deben "sentarse" con los operadores para plantear la segmentación por el tipo de local y por ubicación geográfica de España.

"No es lo mismo un bar que un restaurante, ni un local en el centro de una gran ciudad que en un pueblo o a las afueras de un polígono industrial. También hay que tener en cuenta que no todos los partidos de fútbol atraen de igual manera a los clientes, lo que provoca grandes diferencias de facturación", dijo.

Mientras, los locales, según refleja el estudio, apuestan por ofrecer las mejores condiciones a sus clientes para disfrutar del fútbol. Un 63'2 por ciento cuentan con más de una pantalla para garantizar la experiencia, culmina el estudio.