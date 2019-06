Ivan Labanda desgrana las veinte canciones de amor de "Cartes a Julieta"

Barcelona, 28 jun (EFE).- El multidisciplinar Ivan Labanda pondrá en escena la versión del disco de culto de Elvis Costello "The Juliet Letters" (Cartes a Julieta) en un nuevo proyecto teatral, que se podrá ver en el Festival Grec, dirigido por Sergi Belbel, y junto a cuatro solistas de la Orquesta Sinfónica del Vallès.

Belbel ha explicado este viernes en rueda de prensa que el proyecto, que se podrá ver en tres únicas funciones entre el 4 y el 6 de julio en la Sala Barts, es una propuesta de la orquesta vallesana, a partir del disco de Costello junto al Brodsky Quartet, de 1993.

El director catalán ha comentado que se sintió atraído por la posibilidad de poner en escena las veinte canciones que integran el disco, que han sido traducidas al catalán por Joan Sallent, y empezó a darle vueltas para encontrar al "Costello catalán", una idea que pronto vio que "era un error, porque Costello es alguien irrepetible, y lo que debía buscar era alguien con personalidad, no un imitador".

Dándole vueltas llegó a la conclusión de que la figura que podría hacerlo es el "polifacético Ivan Labanda, alguien que hace teatro, canta, domina el musical, y ahora tiene la posibilidad de añadir una faceta más a su trayectoria, la del cantante con 'glamour', que aparece vestido como un 'crooner' al uso y desgrana veinte canciones de amor".

"Cartes a Julieta" surgió del hecho de que desde el año 1935, personas de todo el mundo han escrito cartas a Julieta, el personaje ficticio de "Romeo y Julieta", creado por William Shakespeare, a una dirección de un antiguo monasterio de Verona, donde, según la leyenda, murió la joven, y que eran contestadas por un profesor de la ciudad italiana.

Elvis Costello y el Brodsky Quartet mostraron su interés por esta correspondencia y decidieron en los años noventa crear una veintena de canciones sobre la misma, dos decenas de "dramáticas historias de amor, traición y desilusiones".

La pieza dirigida por Belbel mantiene el "espíritu y el concepto" de las cartas imaginarias enviadas a un receptor de ficción, Julieta Capuleto.

Belbel ha considerado que cada uno de los temas tiene un tono diferente, "los hay con un humor muy inglés, incluso cínico, otros abordan el suicidio, pero también las hay sarcásticas, con un humor muy subido".

Asimismo, ha sostenido que durante el concierto, que dura una hora y diez minutos, "hay momentos de mucha intimidad, repliegue, soledad".

Ivan Labanda, que aparece en escena durante toda la obra, ha aseverado que, aunque hay tres piezas sin letra, cada uno de los temas "tiene un registro diferente", y no ha escondido que se trata de "un reto, por la diversidad de estilos del disco, con muchas influencias, y una música compleja". "Es una sensación de montaña rusa total, que me permite poner toda la carne en el asador", ha apostillado.

A la vez, ha alabado el trabajo del cuarteto de músicos que le acompañan en el escenario y la relación que establecen los cinco porque "no hay nadie más".

Respecto al hecho de aceptar el proyecto, ha indicado que no se imaginaba haciendo un concierto de canciones de musical, "porque no le encontraba mucho sentido, no era un paso hacia adelante, pero este proyecto es distinto, me dejo llevar, descubrir nuevas cosas, tiene un punto de riesgo".