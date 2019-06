Esparza: Navarra Suma no dará su apoyo a Sánchez si va de la mano de Otegi

Pamplona, 28 jun (EFE).- El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a presidir la Comunidad Foral, Javier Esparza, ha señalado este viernes que si el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en su posible investidura ?va de la mano de Otegi?, no tendrá los dos votos de su formación.

?No vamos a hacer presidente a alguien que es capaz de pactar en Navarra o de pactar a nivel nacional con Otegi?, ha aseverado para añadir que, si eso no se produce, ?estamos a tiempo y la mano está tendida?.

Asimismo, ha recordado que Navarra Suma tendió la mano al PSN porque cree que "es bueno que en Navarra y en España haya gobiernos constitucionalistas?.

Igualmente, ha considerado que si la secretaria general y candidata del PSN, María Chivite, llega a ser presidenta del Ejecutivo foral es porque ?tiene un pacto con EH Bildu?.

?Y si no, no será presidenta de la Comunidad Foral de Navarra?, ha subrayado el líder regionalista en referencia a las palabras de la socialista al señalar que con EH Bildu el PSN no va a pactar un programa de Gobierno, pero que, iniciada la legislatura, ?en el día a día en el Parlamento habrá que hablar con unos y con otros?.

Así, ha insistido en que ?Chivite no va a ser presidenta si no le apoya EH Bildu? y que la socialista ?se tiene que dar cuenta que puede alcanzar un acuerdo con 23 parlamentarios, pero 23 no son 26, no tiene mayoría?.

Así, ha considerado que, para que se dé esa mayoría, Chivite ?necesita a EH Bildu? y esta formación ?ya ha dicho que no se va a abstener gratis?. ?No tengo ninguna duda de que están hablando con EH Bildu?, ha recalcado.