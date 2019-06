Custo Barcelona cierra la 080 con una colección de prendas "capricho"

Barcelona, 28 jun (EFE).- Custo Barcelona ha cerrado la última jornada de la 080 con su colección para otoño/invierno "Insta Glam", en la que apuesta por prendas "muy creativas" que despiertan el deseo de ser adquiridas "por puro capricho, por la emoción que provocan", según ha explicado el propio Dalmau a Efe.

Pese al extraño contraste que se ha producido entre las prendas abrigadas que han desfilado por la pasarela y el mar que actuaba de fondo de la misma, Custo sigue fiel a su voluntad de innovar y ser creativo en todas sus piezas, entre las que este viernes han destacado los vestidos de lentejuelas, los chaquetones con telas metalizadas, los abrigos de espiga con pelo rojo y una mezcla de textiles y apliques que parecía imposible pero que ha fascinado.

"Insta Glam" es una clara referencia a la red social Instagram, en la que la imagen es clave y donde la moda tiene un escaparate mundial, pero en la que, según Custo, es necesario reivindicar la "autenticidad por encima de la uniformidad" y celebrar "lo singular y único".

"El mercado está demasiado comercial y aburrido, y queremos diferenciarnos", ha apostillado el diseñador catalán, a quien le preocupa notablemente Barcelona, cuyo situación ha descrito como "desastre", ya que, entre otros problemas, "no se puede pasear por las calles debido a los manteros, que además se dedican a vender falsificaciones de marcas muy conocidas".

Frente a este veterano del mundo de la moda, Laura Vecino ha presentado este viernes la primera colección de su firma, la cual se ha centrado en líneas limpias y tejidos de calidad que buscan favorecer el cuerpo de la mujer con "looks" sofisticados.

En el desfile han predominado los estilismos románticos, con bañadores y bikinis en colores lavanda, grises, blancos, granates y rosas, todos ellos combinados con pantalones y caftanes de tul muy vaporoso y lazos relajados en los peinados de las únicas modelos que han desfilado descalzas en toda la jornada.

Por su parte, la firma de la catalana Clara Esteve, "All that she loves", ha apostado por una colección mucho más enérgica y ha dado la nota entrando a la pasarela, situada junto al mar, con un velero en el que iban montadas las modelos y un cantante.

Esteve ha centrado su colección "Kraft & Dye 2.0 SS20" en "unir la técnica y la última tecnología con la artesanía y la producción local" y ha utilizado el tinte "tye-dye", que ya se ha convertido en sello propio de la casa, como hilo conductor de todas las prendas.

La colección, con colores que viajan entre el blanco, el verde lima, el morado y el fucsia, está empapada de la esencia "mix and match" y propone "looks" que llevan la superposición como eslogan, mezclando biquinis encima de bikinis, faldas con sudaderas y shorts ciclistas con "bandeaus".

Durante la mañana, por el puerto Marina Vela también han desfilado "Como un pez en el agua", Guillermina Baeza y "AllSisters".

Raquel Pérez y Sandra Puig, de "Como un pez en el agua", han trabajado para transportar el bañador tradicional y los estilismos playeros "a otro nivel de elegancia, sofisticación y tendencia" con su colección "Chic to Beach!", mientras que Guillermina Baeza ha buscado el empoderamiento femenino a través de una colección inspirada en la estética de los 90, llamada "The past is not gone".

Por último, "AllSisters", firma de bañadores sostenibles afincada en Barcelona, ha mostrado una serie de prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados de alta calidad, las cuales pretenden "adaptarse perfectamente al estilo de vida de la mujer moderna" para que se sienta "cómoda, elegante y sexy al mismo tiempo".