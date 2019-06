De busker a estrella: Tash Sultana llena el Alexandra Palace de Londres

Londres, 28 jun (EFE).- La artista multiinstrumentista australiana Tash Sultana (1995), que visitará España en julio, sedujo hoy al público de la sala Alexandra Palace de Londres con sus habilidades musicales y el "reggae" rock alternativo de su álbum debut "Flow State".

Atrás quedaron los días en las calles de Melbourne, su ciudad natal, donde la compositora cantaba a micrófono abierto frente a los viandantes, porque este viernes el local de espectáculos londinense colgó el cartel de "aforo completo".

Descalza, vestida de amarillo y con la gorra hacia detrás, Tash subió al escenario dispuesta a involucrar a sus fans en cada compás y en cada uno de los ritmos producidos por los diversos instrumentos a manos de la artista.

El resultado fue un concierto dinámico en el que la australiana sorprendió con una fusión de sonidos procedentes de sus preciadas guitarras, de la flauta, de la trompeta o del teclado, y con melodías que dieron vida al estilo ecléctico tan peculiar de su música, que se mueve entre el "reggae soul", el rock y el "indie" alternativo.

Precedidos por unos segundos de oscuridad, los acordes de "Seed" iniciaron la velada con una armonía envolvente al principio y, más tarde, al son de su letra "You gotta plant your seed to watch it grow. I got the secrets locked inside of my mind, the stories I never told" (Tienes que plantar tu semilla para verlo crecer. Tengo secretos encerrados dentro de mi mente, historias que nunca conté).

Esta intro sirvió de arranque del tour veraniego de "Flow State", el disco lanzado en agosto de 2018 -por el sello discográfico independiente Lonely Lands Records- que la artista llevará a diferentes ciudades europeas antes de visitar Japón y Estados Unidos.

"Muchas gracias a todos por venir, de verdad. El primer concierto de la gira siempre asusta, pero hoy estoy muy contenta", agradeció al público Sultana.

La cita se desarrolló sin ningún guión aparente y, como si de un acto de improvisación se tratase, Tash demostró sus destrezas musicales entre canción y canción. La libertad creativa de la compositora relucía en el Alexandra Palace.

Cuando a la parte instrumental se le unió la trompeta significaba que "Mystik" estaba por llegar y con ella el "reggae soul" mezclado con "funk" que la caracteriza.

Su guitarra eléctrica azul celeste pasó a un primer plano en varias ocasiones con los continuos solos que se marcaba Tash Sultana. El público era cada vez más consciente de la pasión por la música que salía de lo más profundo de su ser, una particular simbiosis artística.

Precisamente, fue la musicoterapia la que ayudó a la artista a salir de uno de los momentos más difíciles de su vida tras padecer un trastorno psicótico inducido por las drogas.

Y es que la música forma parte de Tash desde bien pequeña, cuando su abuelo le regaló a los tres años una guitarra y un teclado como se muestra en el videoclip "Cigarretes".

A lo largo de la actuación, su voz no dejó indiferente a los asistentes, al igual que tampoco lo hizo su asombrosa habilidad para el "beatboxing", la cual brilló desde el principio combinada con instrumentos atípicos como la flauta de pan.

La atmósfera cambió por completo con "Notion", un tema que ya cautivó a la audiencia en 2016 tras la publicación en YouTube de uno de sus primeros vídeos a modo de "jam session" en los que aparecía interpretándola en su habitación con un micrófono, una guitarra eléctrica y una mesa de mezclas.

Con una lámpara de sal y varias luces de neón de fondo, Sultana animó a sus fans a "dejar la política a un lado" -en alusión al "brexit"- y, sin duda, lo consiguió.

La química entre Tash y sus fans alcanzó el éxtasis con "Jungle", la canción publicada inicialmente en 2016 y relanzada un año después como el primer solo de su EP "Notion". "Welcome to the jungle, are you gonna dance with me" (Bienvenido a la jungle. Vas a bailar conmigo) coreaba al unísono el público.

El cierre del concierto llegó con "Blackbird" y Sultana se lució al máximo haciendo magia con su guitarra de doce cuerdas durante algo más de diez minutos que pusieron la guinda final a una noche inolvidable.

Tash Sultana demostró este viernes en Londres que el quinto elemento cósmico, el éter, ese fluido misterioso que penetra el cosmos entero y al hombre mismo, existía.

Y con esa misma energía que irradió sobre las tablas, la artista de 24 años que ha pasado de tocar en las calles de Melbourne a encabezar las listas musicales visitará Barcelona y Madrid el 10 y el 11 de julio respectivamente.