Alberto Contador regresa a la bicicleta el domingo, pero en plan de disfrute

México, 28 jun (EFE).- El ciclista español Alberto Contador, dos veces campeón del Tour de Francia, anunció hoy que el próximo domingo regresará a la bicicleta, pero en un plan de disfrute en la etapa del Tour de Francia en México.

"Es un evento exigente para mí por la altitud; ese es el mayor desafío, correr a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar te causa respeto cuando menos. No será una carrera competitiva para mí, sino una fiesta de la bicicleta", señaló en una rueda de prensa.

Contador, que además de brillar en el Tour de France ganó dos veces el Giro de Italia y tres la Vuelta a España, dio una rueda de prensa en la capital mexicana para promover la llamada Etapa del Tour de France, una carrera recreativa con unos 2.000 participantes en el estado de México.

"Ya he elegido la bicicleta, una escaladora con desarrollo completo porque la cumbre es un puerto corto con un porcentaje del 16 y se necesita un buen desarrollo; no he ido a ver el recorrido pero hoy con las aplicaciones puedes ver el perfil de la prueba y sabes la dureza que tiene", observó.

Vestido con una camisa amarilla con barba incipiente, Contador se vio en buen estado físico, señal de que se mantiene activo aunque dejó el profesionalismo hace un par de años.

"Estoy entrenándome tres veces a la semana. Espero que sea suficiente; no hago muchos kilómetros pero sí muy rápidos porque no soy capaz de ir despacio. Hago unos 300 kilómetros a la semana a una media de 40 por hora", reveló a una pregunta de Efe.

Al referirse al Tour de Francia, que se correrá del 6 al 28 de julio próximos, Contador aseguró que será el Tour más abierto de los próximos años en el que se confirmará un cambio generacional.

"No habrá un claro favorito, sí tendremos un equipo que puede marcar la carrera, el team Ineos. Aunque no esté Chris Froome en la línea de salida, tiene a un Geraint Thomas, actual ganador, y a Egan Bernal, un corredor que pese a su juventud está consiguiendo resultados increíbles. Luego está el Movistar y otros equipos potentes, pero se plantea un Tour abierto", observó.

Alberto Contador calificó a México como un país increíble para practicar ciclismo con montañas y una tremenda altura como Colombia.

"Es curioso, Colombia es líder a nivel mundial y México no está; quizás sería cosa de replantear todo y se podría hacer algo. Ciclistas mexicanos de calidad hay, si se hiciera un trabajo fuerte desde la base, México podría ser protagonista de carreras", concluyó.