Zelenski le pide a Putin que libere a los marineros ucranianos presos

Kiev, 27 jun (EFE).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, pidió hoy a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que libere a los marineros ucranianos presos en Rusia.

"Quiero dirigirme al presidente de Rusia, Vladímir Putin: todos nosotros tenemos hijos, devuelva los hijos a sus padres", dijo a la prensa.

Según la agencia UNIAN, el presidente ucraniano criticó la actitud del ministro de Exteriores de Ucrania, Pavló Klimkin, porque al parecer no contó con él para enviar una nota diplomática a Rusia sobre los marineros, al señalar que se enteró del intercambio de notas entre Moscú y Kiev por internet.

"Lo explicaré con un lenguaje simple y no jurídico. Yo, el presidente de Ucrania, no vi nuestra respuesta a la nota de Rusia porque el señor Klimkin no considera necesario debatir estos temas con el presidente de Ucrania", declaró.

El presidente advirtió de que se trata de un tema que atañe a la seguridad del país y los ciudadanos, algo que "es una prioridad de cualquier presidente, le guste a él o no", en alusión a Klimkin.

Zelenski responsabilizó al Parlamento ucraniano de mantener a Klimkin al frente de la cartera de Exteriores e impedir que sea designado Vadím Pristaiko, subjefe de la Administración presidencial, antiguo embajador ante la OTAN y diplomático de carrera.

Rusia se niega a liberar los tres buques de guerra ucranianos y a sus 24 tripulantes apresados en noviembre pasado cerca de la península de Crimea pese al dictamen emitido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS).

Kiev, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), recurrió al ITLOS, pero Moscú decidió de antemano no presentarse a las vistas orales aduciendo que el incidente es competencia exclusiva de la Justicia rusa.

Zelenski aseguró tras ganar las elecciones presidenciales que una de sus prioridades era la liberación de todos los ucranianos retenidos por Rusia.

Pese a la unánime condena internacional, el líder ruso, Vladímir Putin, defendió el uso de la fuerza contra los barcos ucranianos y sus 24 tripulantes.