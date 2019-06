El videojuego ?Gris? triunfa en los premios del Gamelab con 8 galardones

L?Hospitalet de Llobregat , 27 jun .- El videojuego ?Gris?, de la compañía catalana Nomada Studio, ha sido el triunfador de los XII Premios Nacionales del Videojuego que ha otorgado Gamelab llevándose ocho galardones en categorías como mejor juego del año, mejor dirección de arte o mejor audio.

La ceremonia, que como todo el congreso se ha celebrado este jueves en el hotel Hesperia Tower de l?Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha premiado los mejores proyectos desarrollados en España y, además de ?Gris?, han reconocido a otros videojuegos como ?Do Not Feed The Monkeys?, de Fictiorama Studios; ?Yuppie Psycho?, de Baroque Decay; ?Very Little Nightmares?, de Alike Studio, y ?Moodieval Times?, de Digipen Bilbao.

?Los videojuegos han superado con creces la voluntad de entretener sin más, desde hace décadas, sus pretensiones son mucho más ambiciosas. Son uno de los vehículos más potentes para reflexionar sobre nuestro entorno y contemplarlo con una mirada crítica?, han asegurado los organizadores.

?Gris? ha vuelto a confirmarse como el mejor juego español del año y ha sido premiado en ocho de las nueve categorías en las que estaba nominado, unos galardones que se suman a los logrados en tan solo seis meses de existencia como el Annie, conocidos como los Oscar de la animación, al mejor personaje de animación en videojuego, o Game Developer Choice Award a Mejor Arte Visual.

El primer trabajo del estudio de Barcelona Nomada Studio ha sido uno de los juegos más aclamados en los dos primeros días de congreso y gracias a su cuidado aspecto gráfico, una mecánica accesible y una temática reflexiva ha logrado las alabanzas tanto de la crítica como del público, pues han vendido cerca de 400 000 copias digitales para ordenador y Nintendo Switch.

?Do Not Feed The Monkeys?, por su parte, ha logrado dos galardones al mejor diseño de juego y la mejor idea original, mientras que ?Intruders, Hide and seek?, de Tressera Studios, se ha llevado el premio del público.

Lista de premiados XII Premios Nacionales del Videojuego Gamelab

Mejor Juego del Año: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor Juego para PC: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor Diseño de Juego: ?Do Not Feed the Monkeys? (Fictiorama Studios)

Mejor Idea Original: ?Do Not Feed the Monkeys? (Fictiorama Studios)

Mejor Debut: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor Juego catalán: "Gris" (Nomada Studio)

Mejor juego de teléfono inteligente: ?Very Little Nightmares? (Alike Studio)

Mejor juego de consola: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor audio: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor dirección de arte: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor Narrativa: ?Yuppie Psycho? (Baroque Decay)

Premio de la Prensa: ?Gris? (Nomada Studio)

Mejor Juego Universitario: ?Moodieval Times? (Digipen Bilbao)

Premio del público: ?Intruders, Hide and seek? (Tressera Studios).