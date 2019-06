Verdes/ALE crean grupo Eurocámara con Junqueras pero sin Puigdemont y Comín

Bruselas, 27 jun (EFE).- La bancada ecologista en la Eurocámara Verdes/ALE ha anunciado la formación de su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con 75 diputados, en el que figura el líder de ERC Oriol Junqueras, en prisión preventiva en España, pero no el expresidente de la Generalitat y su exconsejero Toni Comín.

Puigdemont y Comín, electos como eurodiputados el pasado 26 de mayo por la lista posconvergente de Lliures per Europa-Junts per Catalunya, habían anunciado su intención de incorporarse al grupo parlamentario de los Verdes como parte de la coalición Alianza Libre Europea (ALE) de la que forma parte Junqueras y Diana Riba, la esposa de Raül Romeva.

El expresidente regional y su exconsejero no han sido incorporados al grupo de los Verdes/ALE porque lo harían a través de la Alianza Libre Europea (ALE), que debe pronunciarse sobre si les acepta o no en su seno y no tomará una decisión hasta que se aclare si Puigdemont y Comín pueden finalmente asumir su escaño.

La Junta Electoral Central les impidió acceder al acta de eurodiputados la semana pasada al considerar que, en base a la legislación electoral española, es obligatorio recoger el acta presencialemente en Madrid y no a través de terceros como intentaron.

Fuentes de Verdes/ALE indicaron a Efe que si bien Junqueras tampoco ha podido recoger el acta, en su caso por decisión del Tribunal Supremo donde está siendo juzgado, ERC ya formaba parte de ese grupo parlamentario en la anterior legislatura y el grupo europeo "quiere que Junqueras pueda asumir su escaño".

Sin embargo, el partido al que pertenecen Puigdemont y Comín, huidos en Bélgica y reclamados por la Justicia española, en las anteriores legislaturas europeas han formado parte del grupo liberal ALDE, del que la lista heredera de CIU fue expulsada el pasado octubre por los casos de corrupción de convergencia, a iniciativa de Ciudadanos.

Otra fuente de ALE recalcó que la composición del grupo en la Eurocámara "no es definitiva" y "se pueden añadir eurodiputados" durante la legislatura.

El eurodiputado español Ernest Urtasun (En Comú Podem), uno de los vicepresidentes del grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, dijo a Efe que el partido Puigdemont y Comín es "la antítesis del ecologismo".

"Con la política que está haciendo en Cataluña, JxCat tiene muy poca credibilidad" en los temas medioambientales, que son el principal foco del grupo de los Verdes/ALE, declaró Urtasun.

No obstante, Urtasun aseguró que tanto Puigdemont como Comín "tienen derecho a ser eurodiputados" y consideró que la decisión de la Junta Electoral Central de impedirles recoger el acta si no se personaban en Madrid, es "totalmente equivocada".

Urtasun fue uno de los 76 eurodiputados (tanto parlamentarios que formarán parte de la nueva Eurocámara como diputados que dejarán de serlo el próximo 2 de julio) que tras los comicios europeos firmó una carta en la que se pedía a la Junta Electoral que permitiera recoger su acta a Puigdemont, Comín y Junqueras.