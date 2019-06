Vara recuerda la deuda con Extremdura al comenzar su tercera legislatura

Mérida, 27 jun (EFE).- El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha recordado este jueves "la deuda" que España tiene con Extremadura en la toma de posesión de su tercera legislatura, la segunda con mayoría absoluta, en la que ha estado arropado por varios miembros del Ejecutivo en funciones.

Como ya ocurriese en 2015, Vara ha elegido para el acto la Plaza de los Naranjos, a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en un acto abierto a todos y al que ha invitado a asistir a los ciudadanos a través de un mensaje en su cuenta de "Twitter".

Vara ha estado arropado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos,; el de Cultura, José Guirao; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; del Senado, Manuel Cruz, y la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, entre otros.

En su discurso, Fernández Vara ha recordado que en las pasadas elecciones los extremeños le han dado "una enorme confianza", lo que "nos hace tener mucha más fuerza a la hora de ser reivindicativos".

"Sabéis Carmen y José Luis, que somos gente que exige y que da, que pide y ofrece, somos de esa sociedad entendida como la mejor cuando exige sus derechos y cumple con sus obligaciones", ha remarcado Vara, que ha subrayado que en esa deuda el tren es un elemento, "que solo ha comenzado a resolverse cuando se han comprometido recursos públicos".

Fernández Vara también ha señalado que además de su experiencia ofrece desde Extremadura "una visión de país, porque sabemos que es algo más que la suma de diecisiete trozos" y ha añadido que todos tienen que entender que cada uno aporta lo que tiene para que cada uno pueda recibir lo que necesita.

"Esa es la España en la que yo creo, en la que las banderas y los símbolos son importantes, pero donde no hay bandera ni símbolo más hermoso que la igualdad de oportunidades, el sistema nacional de salud, el de pensiones o la ley de la dependencia".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha felicitado a Vara por celebrar el acto "en una plaza pública, rodeado de los extremeños que han respaldado tu labor en las urnas", porque "has recogido en las urnas lo que has sembrado", con el compromiso no solo del cargo, sino personal.