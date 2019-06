Scorpions y Tool, a por una edición de Download que no eclipse el calor

Madrid, 27 jun (EFE).- Con unas perspectivas de asistencia inferiores a las de su última edición, Download Festival regresa este viernes a la capital española con la premisa de que las altas temperaturas no eclipsen su tercera edición en la ciudad ni un cartel encabezado por Scorpions y Tool.

Entre 41 y 42 grados se espera que alcance Madrid en algunos puntos en los dos próximos días, previsiones que no alientan precisamente la llegada a la explanada de La Caja Mágica, sede de esta cita, de nuevos amantes del "hardcore" y del resto de grados del rock más duro.

A ello se suma una oferta que, como ha sucedido en general en esta temporada de festivales, adolece de grandes figuras como las que poblaron sus escenarios el pasado año, cuando la combinación de Guns N' Roses, Ozzy Osbourne y Marilyn Manson empujaron la asistencia a un récord de 105 000 personas.

Eso no significa, por otro lado, que Download 2019 vaya a adolecer de falta de importantes reclamos, que se darán cita desde este mismo viernes 28 de julio, cuando tras la apertura de puertas a las 17,30 horas lleguen actuaciones estelares como la de Scorpions, ya de noche y con algunos grados menos.

Lejos de retirarse, como llevan años anticipando en sus últimas giras, los alemanes vuelven a Madrid tras su concierto previo en la ciudad en 2016 para ofrecer una panorámica de su rock ochentero y baladas épicas como "Wind of change" o "Still loving you".

Otra de las bazas de la jornada serán los californianos Papa Roach, con reciente nuevo disco bajo el brazo ("Who do you trust?"), así como el power metal sueco de Sabaton y sus letras de contenido histórico-bélico, además de la más original mezcla de hard rock, punk y glam de los noruegos Turbonegro como cierre.

El sábado 29 de julio los focos serán, por un lado, para la aspereza sin limaduras de Slipknot, los estadounidenses siempre provistos de sus aterradoras máscaras, y, por otro, por el origen "grunge" de sus paisanos Stone Temple Pilots, que tras su reunificación llegan a Download con nuevo vocalista y nuevo disco, "Stone Temple Pilots 2018".

Amon Amarth, suecos bregados en el tétrico "death metal", serán los encargados de llevarse las últimas luces del día, tras tomarle el relevo a los jóvenes californianos de Rival Sons y antes de que los británicos Enter Shikari enciendan su mezcla de post-hardcore con elementos electrónicos hacia la medianoche.

Además, los navarros Berri Txarrak proseguirán en Download con su gira de despedida de los escenarios y los estudios de grabación, tras más de 20 años llenando salas con su rock en euskera de base social.

Respetados, casi legendarios como fuerza de culto y ganadores de tres Grammys, la banda angelina Tool será la gran protagonista del domingo 30 de julio, desde sus primeros discos de metal hasta sus evoluciones por el rock progresivo, combinado con otras artes visuales.

Ellos pondrán prácticamente el broche al festival, que previamente habrá incluido actuaciones del rock instrumental escurridizo y de alta calidad de los españoles Toundra, el punk rock canadiense de Sum 41 y la apuesta por un valor más reciente, los británicos Architects.

Se da la circunstancia de que este jueves la asociación FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid contra Download por no permitir el acceso con bebidas adquiridas en el exterior.

Se trata del segundo año consecutivo que esta entidad presenta una queja formal contra este festival ante las autoridades. En 2018 el motivo se ampliaba a que también estaba prohibido entrar a las instalaciones con comida de fuera.