Cs pide la abstención del PSOE en Madrid, pero Gabilondo se postula de nuevo

Madrid, 27 jun (EFE).- Ciudadanos ha invitado este jueves al PSOE o Más Madrid a abstenerse para que salga adelante un Gobierno de coalición del PP y el partido naranja en la Comunidad de Madrid, pero el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se ha postulado de nuevo para la Presidencia regional.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Ciudadanos), ha convocado la ronda de contactos con los seis grupos políticos con representación en el Parlamento regional para proponer un diputado como candidato a presidir la Comunidad los próximos 1 y 2 de julio.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia regional, Ignacio Aguado, ha dicho que "sería fantástico" que el PSOE o Más Madrid se abstuvieran para permitir que salga adelante un Gobierno de coalición del PP y el partido naranja, lo que, a su juicio, "mostraría responsabilidad por su parte".

La suma de los diputados de Ciudadanos y PP constituye "una mayoría suficiente para que, al menos, se ponga en marcha la legislatura", ha sostenido Aguado.

Por su parte, Gabilondo ha enviado una carta a Aguado para convocarle a una reunión con el objetivo de negociar sobre un documento de bases para un acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid y ha anunciado que se postula como candidato a la Presidencia regional.

"No es de recibo que Ciudadanos no haga el movimiento de sentarse a hablar con la fuerza que ha recibido más votos" y que tiene "la voluntad clara" de regenerar, dar estabilidad, favorecer el progreso e impulsar los derechos y libertades en la región, ha recalcado Gabilondo.

Aunque el PSOE ganó las elecciones autonómicas con 37 escaños, la suma de los diputados del PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanzaría la mayoría absoluta. Más Madrid tiene 20 escaños y Podemos 7.

Para que salga adelante la investidura de un candidato es necesaria la mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en la segunda, es decir, más votos a favor que en contra.

Desde Más Madrid, su candidato a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, que se ha reunido este jueves con Gabilondo, ha anunciado su apoyo a la investidura del socialista como presidente regional y se ha mostrado dispuesto a alcanzar "un acuerdo mínimo" que cuente con el apoyo, vía abstención o voto a favor, de Ciudadanos.

La candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, también está dispuesta a apoyar la investidura de Gabilondo como presidente de la Comunidad, aunque ha advertido de que su respaldo estará sujeto a la concreción de "un acuerdo programático" entre ambas formaciones.

Por su parte, las candidatas de PP y Vox a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, respectivamente, han retomado su contacto este jueves para empezar a negociar un acuerdo de investidura para el Gobierno regional.

Ha sido el primer encuentro entre las dos candidatas para abordar una negociación sobre la investidura después de que Vox decidiera romper el contacto con el PP al denunciar el "incumplimiento" del acuerdo suscrito entre ambas formaciones para el Ayuntamiento de Madrid.

La reunión ha estado marcada por la propuesta de Vox al PP y Ciudadanos de firmar "un programa único" de Gobierno para la Comunidad con determinadas exigencias polémicas, como "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales" y derogar artículos de las leyes LTGBI.

Después del encuentro, que al igual que el de Gabilondo y Errejón ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha admitido que no parece posible una reunión a tres entre el PP, Ciudadanos y Vox, pero ha tendido la mano a los otros dos partidos.

"Es más lo que nos une que lo que nos separa", ha sostenido.

Si esa reunión a tres no es posible, hablará con uno y con el otro para buscar un acuerdo para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Monasterio ha augurado que será fácil alcanzar un acuerdo para la investidura de la candidata del PP antes del próximo lunes y sólo quedará que Ciudadanos, que ha rechazado su propuesta programática, "aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha".

La candidata ha solicitado a Aguado que especifique "qué parte" de sus condiciones no le gusta, y ha asegurado que Ciudadanos no puede posicionarse "en contra de la prosperidad de los madrileños, ni en contra de la libertad, ni en contra de la legalidad".

"A mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo, con que me firme el papel me basta", ha comentado.