El mítico Stonewall de N. York ya luce su plaza de hermanamiento con España

Nueva York, 27 jun (EFE).- El mítico bar gay Stonewall Inn de Nueva York, epicentro hace 50 años de la internacionalización de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, luce desde este jueves su placa conmemorativa de hermanamiento con el que es su referente en España, el Pasaje Begoña de Torremolinos (Málaga).

Tras el acto de anoche en el Instituto Cervantes de Manhattan organizado por las Secretarías de Estado de Igualdad y de Turismo de España y del Consulado, y con el apoyo de la Embajada ante la ONU y Turespaña, representantes del Stonewall y de la Asociación Pasaje Begoña inmortalizaron hoy su acto de hermanamiento con una placa en el bar del Greenwich Village, que recuerda que "aunque hemos mejorado mucho, el trabajo debe continuar".

Así lo ha dicho la subdirectora general para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del Gobierno de España, Bárbara Butrageño, que ha estado acompañada en el Stonewall del representante de la Asociación Pasaje Begoña Juan Carlos Parrilla y su pareja, Jorge Pérez García, así como de la copropietaria del Stonewall, Stacy Lentz.

En la semana del World Pride de Nueva York y del 50 aniversario de los disturbios del Stonewall por el acoso policial, que prendieron la mecha del movimiento LGTBI a nivel internacional, el Gobierno de España ha querido estar en la Gran Manzana para recordar que "somos un de los países más avanzados del mundo" en la conquista de derechos LGTBI.

Esto lo demuestra, según recordó a Efe Butragueño, que España fuese pionera en la legalización de bodas entre personas del mismo sexo y que ahora se apliquen medidas "transversales" de igualdad desde el Ministerio de la Presidencia y la Vicepresidencia.

La historia del Pasaje Begoña se remonta a entre 1962 y 1971, cuando abrieron los primeros bares gais en España, "un espacio de convivencia y libertad único en aquella época de represión franquista", según Parrilla.

El Pasaje Begoña, considerado "el Stonewall español" por sus similitudes históricas con la cuna del movimiento por la igualdad en Estados Unidos, se había convertido en referencia de aperturismo sexual.

El lugar era visitado por famosos de todo el mundo como John Lennon, la cantante y pianista Pia Beck, cuyo hijo Gino estuvo hoy en el acto, Grace Jones o Sara Montiel, entre muchos otros.

Eso hasta que el 24 de junio de 1971 hubo la "gran redada", en la que la policía del régimen franquista identificó a más de 300 personas y arrestó a 114, creando temor en el lugar y quedando desde entonces en el olvido, hasta la reciente recuperación de su memoria histórica desde la Asociación Begoña.

La copropietaria del Stonewall Stace Lentz dijo por su parte "que si tú no conoces tu historia, no puedes cambiar tu futuro" e insistió en que la lucha por los derechos de esta comunidad no ha terminado, pese a los 50 años transcurridos del Stonewall y lo sucedido en España.