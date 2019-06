Vox Madrid pide que Cs se aclare "si quiere ir a la izquierda o a la derecha"

Madrid, 27 jun (EFE).- La candidata de Vox a la presidencia regional, Rocío Monasterio, ha manifestado este jueves que será "fácil" alcanzar un acuerdo para la investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, antes del próximo lunes y sólo quedará que Ciudadanos "aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha".

Tras reunirse con Díaz Ayuso esta mañana en la Asamblea de Madrid, Monasterio ha defendido que las condiciones que Vox pone sobre la mesa son principios "muy sencillos" y "muy razonables" que el PP y Ciudadanos no deberían tener inconveniente en aceptar.

La formación liderada por Santiago Abascal ofreció ayer al PP y Ciudadanos firmar "un programa único" de Gobierno que incluya determinadas exigencias polémicas, como "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales" y derogar artículos de las leyes LTGBI.

Estos postulados han llevado al candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a elevar el tono contra Vox, asegurando que "no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad" y que no quiere un Madrid "en blanco y negro".

Monasterio ha solicitado a Aguado que especifique "qué parte" de sus condiciones no le gusta y ha asegurado que Ciudadanos no puede posicionarse "en contra de la prosperidad de los madrileños, ni en contra de la libertad, ni en contra de la legalidad".

Respecto a la posibilidad de que se abra una negociación a tres bandas con el PP y Ciudadanos, Monasterio ha comentado: "A mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo: con que me firme el papel me basta".

Entre las "pocas cosas" que exige Vox, ha continuado, está "que se firme un papel por las tres partes", paso que entiende como "lógico" de cara a un "gobierno en común".

Y sobre la opción de entrar en el Ejecutivo, Monasterio ha apuntado: "Nosotros lo que queremos es que se respeten nuestras ideas: si nos ofrecen que llevemos algún ente o alguna consejería porque quieren que nosotros desarrollemos esas ideas o ese programa, nos lo plantearemos, pero no es nuestra prioridad".

"Queremos ver dónde se coloca Ciudadanos, no sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo a (el candidato del PSOE a la Presidencia, Ángel) Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el PP y Vox", ha insistido.