"LGTB para principiantes", cien respuestas para desmontar prejuicios

Jerez de la Frontera , 27 jun .- El periodista jerezano y "youtuber" Daniel Valero ofrece cien respuestas a cien preguntas en "LGTB para principiantes", un libro que pretende ser "una guía básica" y desmontar estereotipos y prejuicios que surgen con frecuencia dentro y fuera de este colectivo.

¿La bisexualidad es una fase?, ¿qué es ser trans?, ¿sois más promiscuos? o ¿por qué es incorrecto decir 'está en un cuerpo equivocado'? son algunas de las cien preguntas que componen este libro.

En una entrevista con Efe, Valero (1994) asegura que la inspiración para escribir "LGTB para principiantes" en su formato pregunta-respuesta viene de una compañera de trabajo que "siempre me preguntaba sobre el tema".

Pensó en lo "maravilloso" que sería que existiera un libro que sirviese para ofrecer una base a todo el mundo, del colectivo LGTB o de fuera, "y que se hiciese de forma amena".

Este ensayo, que quiere además desmontar estereotipos y prejuicios "tontísimos", como él mismo los cataloga, tiene su "punto de humor" porque su autor busca que pueda tener una lectura amena.

Para responder al centenar de cuestiones que se formulan, Daniel Valero ha contado con el apoyo de personas del propio colectivo, además de su propia experiencia como "una de las cuatro siglas" que componen el término LGTB.

"No me gusta la palabra 'manual' porque somos 'mariquitas', no lavadoras", defiende al preguntarle si su libro se puede asemejar al de Nuria Varela "Feminismo para principiantes".

La pregunta más común sobre LGTB con la que se ha encontrado y de la que se muestra más sorprendido trata sobre el género en que hay que hablarle a un chico trans. "Si te ha dicho que es un chico, háblale en masculino", zanja.

"La diversidad es algo que está en nuestro día a día y la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo tratar a esas personas", lamenta.

Aun así, asegura, la temática trans es la que más dudas genera "de lejos", por eso es una parte importante de su libro, en el que da algunas claves de lo que supone para una persona trans vivir en una "negación constante de su identidad".

El libro -explica- se dirige a dos públicos diferenciados. Por un lado, para personas LGTB que quieren formarse sobre activismo o la historia de este colectivo y, por el otro, para las que no forman parte del colectivo pero quieren informarse porque "vivimos en comunidad".

La representación que ha tenido el colectivo en la ficción no ha sido "la más favorecedora para nuestra imagen", ahonda al hablar sobre los estereotipos que se ha difundido en el cine o la televisión.

Aunque hace 30 años "era la única representación a la que aspirábamos" ahora cree que toca reflejar a una población "más diversa".

"El mariquita con pluma que va detrás del hetero o la lesbiana súper machorra existen en la vida real, pero son un cinco por ciento de toda la diversidad del colectivo LGTB", afirma Valero, quien valora las "nuevas hornadas" de series en las plataformas digitales donde "prácticamente" la mitad de su casting es LGTB.

Daniel Valero alerta del auge de la homofobia en España. "La gente ya no tiene miedo de ser homófoba", advierte, y opina que esto se debe a la "validación del discurso de odio que estamos viendo últimamente".

Él ha experimentado este aumento de ataques en su canal de Youtube "Tigrillo", donde habla de temas LGTB.

Ahora explica el número de comentarios homófobos en su perfil es similar al que recibía hace ocho años, cuando comenzó, a pesar de que habían ido descendiendo.

"Esa gente que se escondía porque estaba mal visto ser homófobo ahora se encuentran reforzados en su discurso", denuncia.

Para acabar con esta situación, Valero propone crear "de una vez" una ley estatal LGTB que "ponga límites" e "invalide a partidos con medidas LGTBfóbicas".