Lastra advierte a Podemos de que la investidura "no es Juego de Tronos"

Madrid, 27 jun (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha acusado a Unidas Podemos de tomarse la política y la investidura de Pedro Sánchez como un juego y ha pedido a sus dirigentes que sean responsables: "Esto no es un Juego de Tronos", les ha advertido.

"La política no es un juego, ir a la investidura no es un juego, esto no es Juego de Tronos y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es responsabilidad, también en las declaraciones públicas", ha dicho en una entrevista en TVE, en la que ha asegurado que los socialistas están "perplejos" por que la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, pusiera este miércoles "en boca del presidente unas palabras que nos son ciertas".

Lastra, que ha reconocido que está "preocupada" por que Pablo Iglesias pueda estar "buscando la excusa para bloquear por segunda vez la investidura de un presidente de izquierdas", se refería así a las declaraciones de Montero asegurando que Sánchez le había dicho a Iglesias que "prefería el apoyo de la derecha" para sacarla adelante.

"Nos hemos quedado perplejos", ha recalcado la número dos del PSOE, tras defender que "en una negociación lo fundamental es la confianza y la sinceridad" y recordar que desde el 28A ambos partidos han acordado la composición de la Mesa del Congreso y que UP tiene grupo en el Senado porque los socialistas les han cedido tres senadores.

Lastra ha argumentado que no es posible formar un gobierno de coalición, como quiere Iglesias, porque ambas formaciones no suman mayoría absoluta y habría otros grupos cuyos votos necesita Sánchez para la investidura que en ese caso la bloquearían, "y Unidas Podemos lo sabe".

Tras asegurar que si el PSOE y UP sumaran 176 escaños "por su puesto que habría gobierno de coalición", ha hecho hincapié en que no se puede imaginar que Unidas Podemos "vuelva a votar en contra de Pedro Sánchez una vez más, de un presidente de izquierdas, que ha demostrado que se puede llegar a un acuerdo".

"Nosotros nos hemos movido, estamos esperando que se mueva Pablo Iglesias también", ha urgido la vicesecretaria general, que tampoco se puede "imaginar que en agosto no tengamos gobierno".

En la entrevista, ha reprochado también al presidente de Cs, Albert Rivera, que no quisiera reunirse recientemente con Sánchez, lo que a su juicio supone "degradar las relaciones entre partidos e instituciones y por tanto degradar la democracia".

Lastra ha opinado que Rivera es capaz de hacer este tipo de desprecios al presidente del Gobierno y jefe del primer partido político "qué no serán capaces de hacer con los ciudadanos".