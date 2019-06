Kevin López vuelve a disfrutar del 800, pero se reafirma en su reto del 1.500

Sevilla, 27 jun (EFE).- Kevin López, explusmarquista español de los 800 metros, volvió a disfrutar de su distancia de siempre dos años después, al ganar el 'Bestseller Goleniów Athletics Park' en Polonia con 1:45.96 y rozar la mínima mundialista, si bien se reafirmó en su "nuevo reto" de querer destacar en el 1.500.

El sevillano, que cumplió 29 años el 12 de junio, atesora diez títulos de campeón de España en los 800 y regresó con brillantez a su antigua prueba, al aire libre, casi dos años después de su última incursión, que curiosamente también fue en Polonia y terminó con una victoria, en agosto de 2017 en el Gran Premio de Sopot.

Tras pasarse a los 1.500 metros la pasada temporada, marcada por una rotura en la fascia de un pie que le mantuvo desde junio hasta comienzos de este año sin competir, López sorprendió el miércoles en en Goleniów con la segunda marca española del año en 800, sólo superada por dos centésimas por Álvaro de Arriba en Doha.

'Pies calientes', apelativo cariñoso con el que es conocido, se impuso con un tiempo de 1:45.96, a tan solo 16 centésimas de la mínima para el Mundial de Doha, por delante del keniano Ngeno Kipngetich, subcampeón mundial sub-20 en 2018 (1:46.16), y del británico Jamie Webb, subcampeón europeo bajo techo (1:46.21).

El atleta de Lora del Río siguió de cerca a la 'liebre', que cubrió por encima de 52 segundos los primeros 400 metros, y llegó a adelantarla a falta de 300 metros para no perder el ritmo y resistir en la última recta el ataque del keniano para adjudicarse la victoria en Polonia, informó este jueves su agencia.

"He tenido unas sensaciones brutales y podía haber arañado unas décimas más si no se hubiera ralentizado el ritmo en la curva tras pasar por el 400. He disfrutado mucho, de nuevo, en mis queridos 800 metros", subrayó el olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Aún así, el atleta de Nike, bronce y plata en esa distancia en los Europeos en pista cubierta de 2011 y 2013, respectivamente, dejó claro en Twitter que su objetivo es intentar brillar en el 1.500.

"Han sido muchos años estando a muy buen nivel en 800 metros, pero ha acabado siendo todo muy monótono para mí, con marcas y resultados en campeonatos internacionales muy similares. El 1.500 me ha dado un subidón de motivación, me está permitiendo evolucionar y para mí es un nuevo reto. No puedes dejarte la piel cada día en la pista si esto deja de ser tu juego favorito", recalcó.

López vio en julio de 2018, cuando estaba lesionado, cómo Saúl Ordóñez le arrebató el récord nacional de 800 a los seis años de que lo estableciera en Mónaco (1:43.74), el mismo lugar en el que el leonés logró bajarlo en nueve centésimas (1:43.65), pero a partir de ahí no le ha ido mal en su nueva condición de corredor de 1.500.

Antes de su triunfo en Polonia, el sevillano también había subido al podio en sus competiciones anteriores al aire libre en esta distancia, tras su victoria en los 2.000 metros del Mitin Toni Bonet de Ibiza y su segundo puesto en el Iberoamericano de Huelva.

"Sois muchos los que me aconsejáis que me quede en el 800, pero no estaría intentándolo en el 1.500 si no tuviera la convicción de que puedo hacerlo mi prueba. Solo necesito un poco más de tiempo para que el 'milqui' saque lo mejor de mi", afirmó Kevin López, que competirá de nuevo en esta distancia el 2 de julio en Marsella con la ambición de bajar de 3:36.00, la mínima para el Mundial de septiembre.