Fotis Katsikaris: "Creo que haremos un buen equipo para competir a tope"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria para las próximas dos temporadas, el griego Fotis Katsikaris, ha asegurado que es optimista ante este nuevo reto en su carrera profesional y cree que harán un buen equipo para competir a tope.

Katsikaris, que se incorpora a la disciplina del conjunto insular procedente de los Utah Jazz de la NBA, donde estuvo el pasado curso en calidad de entrenador asistente, ha manifestado en declaraciones facilitadas por su nuevo club que vivió una "extraordinaria experiencia" en Estados Unidos.

"He podido conocer desde dentro cómo funciona una de las mejores franquicias en la NBA en el tema táctico y de organización. He trabajado junto a uno de los mejores entrenadores (el estadounidense Quin Snyder), del cual he aprendido mucho, y de un buen cuerpo técnico. Yo tenía este sueño y lo he cumplido", ha asegurado.

El nuevo entrenador jefe del Gran Canaria ha reconocido que tuvo que sopesar si continuaba en Utah o regresaba al baloncesto español.

"Tras la llamada del Gran Canaria, tuve que pensar qué me haría más feliz, y al final me decanté por el Herbalife, que tiene un proyecto súper sólido y muy ambicioso. Creo que será muy fácil trabajar en sintonía y poder hacer algo muy bueno, ya que es un buen equipo, con una gran afición, y ser parte de este conjunto me ilusiona mucho", ha afirmado.

El técnico también ha recordado entre risas que no tiene muy buenos recuerdos de los encuentros que ha disputado como entrenador visitante en el Gran Canaria Arena.

"El nuevo pabellón es espectacular, y siempre ha sido muy duro competir y ganar en la isla, porque la afición aprieta mucho. Ahora me alegra ser parte de esta familia y de unos aficionados muy calientes, que ayudan mucho a su conjunto", ha manifestado.

En tal sentido, Katsikaris ha destacado la importancia del aliento de la denominada 'marea amarilla' a sus jugadores.

"Para mí, como entrenador, es importante tener una afición del tipo de la del Gran Canaria, que te apoya hasta el final y que te empuja en los momentos difíciles. Estoy muy contento de que pronto me vaya a sentir como estar en casa en ese ambiente", ha dicho.

El heleno, de 52 años, también se ha referido a la Liga Endesa y a las posibilidades de su conjunto en la misma el próximo curso.

"Sabemos que la Liga española es muy dura, ya que hay muy buenos conjuntos. Ahora mismo nuestro objetivo es construir un equipo competitivo, con jugadores que puedan identificarse con la filosofía y la cultura del conjunto. Soy muy optimista y creo que vamos a hacer un buen equipo y competir a tope", ha adelantado.

Finalmente, Katsikaris ha desvelado las características de juego por las que pretende distinguir a sus conjuntos.

"Aún no tenemos cerrada la plantilla, pero en todo caso a mí me gusta jugar con mucha energía, defendiendo de una manera efectiva, y que el equipo también corra. Intentaré extraer las mejores virtudes de cada jugador, y transmitirles una mentalidad ganadora, que es algo que intento siempre", ha concluido.