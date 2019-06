La Fiscalía se opone a preguntar a Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras

Madrid, 27 jun (EFE).- La Fiscalía se opone formalmente a que el Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre "los privilegios y las inmunidades" de la UE en relación a Oriol Junqueras al estimar que la jurisprudencia europea es clara al respecto.

El Supremo abrió la puerta a elevar una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre esta cuestión, como solicitó Junqueras, a quien se le impidió salir de prisión el pasado 17 de junio para continuar con los trámites para convertirse en eurodiputado.

En respuesta al alto tribunal, la Fiscalía reitera en su informe que la inmunidad no es efectiva hasta que no se es miembro de pleno derecho del Parlamento y además considera que en la Unión "existe jurisprudencia constante por la que se considera que existe acto claro o aclarado" y que, por tanto, no es necesario plantear la cuestión a Luxemburgo.