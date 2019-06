Las claves del 'Mono' Montoya para los cuartos de final de la Copa América

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El exfutbolista argentino 'Mono' Navarro Montoya analiza para la Agencia EFE los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América para los que no ve a ningún favorito claro, pero sí afirma que Brasil, sobre todo, y Uruguay están un paso por delante gracias a su "continuismo" que "siempre da frutos".

BRASIL-PARAGUAY (28 de junio a las 2:30 horas CEST)

"Brasil, a pesar de su gran nivel tendrá un encuentro difícil. Esto es a un solo partido y depende de muchos condicionantes. Paraguay va a ser un equipo duro, un equipo férreo. Si bien hay favoritos, no me animaría a decir que hay algún partido con un equipo ganador; todos tienen sus complejidades. Pero está claro que el análisis previo Brasil es más que Paraguay"

VENEZUELA-ARGENTINA (28 de junio a las 21:00 horas CEST)

"La variante de jugar con dos delanteros, con el Kun Agüero y Lautaro Martínez, más lo que genera Messi, ha hecho que veamos cierto avance en el juego, pero para vencer a Venezuela debe hacerse fuerte con la pelota y ser un equipo muy corto para no sufrir. La Vinotinto no será un rival fácil, recordemos que en las eliminatorias la albiceleste no le ha podido ganar".

COLOMBIA-CHILE (29 de junio a las 1:00 horas CEST)

El partido entre Chile y Colombia será un encuentro realmente atractivo. Chile sigue manteniendo esa característica de equipo dinámico y que llega con mucha gente al ataque; un equipo directo. Enfrente estará Colombia que, a pesar del cambio de seleccionador de José Néstor Pékerman a Carlos Queiroz, ha mantenido la base y rinden bien sea quien sea quién esté sobre el campo, como contra Paraguay que con diez cambios firmaron un partido enorme.

URUGUAY-PERÚ (29 de junio a las 21:00 horas CEST)

A pesar de esto, y sabiendo de la dificultad, veo posible que Perú elimine a Uruguay. Para esto será clave ver como Perú se recompone del golpe recibido contra Brasil (5-0). Perú quedó desdibujado porque es un equipo acostumbrado a competir con los mejores de igual a igual, pero será un gran rival de Uruguay.