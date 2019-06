Barcelona Global: El rey puede ayudar a recuperar la reputación de la ciudad

Barcelona, 27 jun (EFE).- El presidente de la asociación Barcelona Global, Pau Guardans, ha asegurado este jueves que el rey puede "ayudar mucho a la reconstrucción de la reputación" de la capital catalana ante el deterioro de imagen que ha sufrido en los últimos años por factores como la inestabilidad política.

Guardans, junto a otros miembros de la directiva de Barcelona Global, ha mantenido una audiencia con Felipe VI en el Palacio Albéniz durante su estancia en la capital catalana.

Barcelona Global es una asociación privada formada por unas 200 empresas, entre ellas, Caixabank, Banco Sabadell, Abertis, Agbar, Accenture , Cuatrecasas, así como escuelas de negocios e instituciones culturales, cuyo objetivo es promover proyectos para atraer talento y actividad económica a la ciudad.

Según ha explicado Guardans a los periodistas al término de la cita con el rey, Barcelona "necesita volver a proyectarse en el mundo" después de haber sufrido un "daño fuerte en su reputación por la agitación política, por episodios de turismofobia" y por los atentados de las Ramblas en agosto de 2017.

En esa tarea, el presidente de Único Hotels se ha mostrado convencido de que el jefe del Estado puede tener una contribución destacada.

"La Corona siempre ha tenido un papel importantísimo como embajador de la ciudad. Lo tuvo en el pasado, en los Juegos Olímpicos y espero que lo siga teniendo en el futuro. Nos puede ayudar mucho en la reconstrucción de la reputación de la ciudad. Todo lo que pueda hacer será bienvenido", ha remarcado Guardans.

En la charla con el jefe del Estado, "no se he hablado de política", según el presidente de Barcelona Global, al precisar que no es a lo que se dedica esta plataforma creada en 2012.

"No nos corresponde, no es lo que queremos hacer, no es nuestro ámbito de acción. Queremos trasladar que Barcelona, además de política, son mucho más cosas, igual que Londres es mucho más que el 'brexit' o que París es mucho más que chalecos amarillos", ha argumentado.

Tampoco ha querido opinar sobre la mala relación de la Generalitat con el rey, ni sobre cómo solucionar la crisis política, pero ha admitido que a Barcelona le conviene recuperar la calma: "No conozco a nadie al que no le convenga la estabilidad".

Otro asunto que ha quedado fuera de la conversación ha sido la marcha de más de 4.000 empresas de Cataluña desde 2017 debido al proceso independentista.

En opinión de Guardans, su asociación ha querido explicarle sus proyectos y ver cómo volver a proyectar a Barcelona internacionalmente, algo en lo que el rey "ha mostrado comprensión".

No obstante, ha apuntado que en la medida en que la capital catalana sea "más atractiva para el talento y la actividad económica", puedan regresar algunas empresas e instalarse otras nuevas.

Preguntado por el impacto que puede tener en la ciudad la elección del empresario independentista Joan Canadell como presidente de la Cambra de Barcelona (Cámara de Comercio), Guardans ha respondido: "Ni me preocupa, ni hoy toca que nos metamos en esos charcos".

Además de su presidente, a la cita con el rey han asistido varios miembros de la ejecutiva de Barcelona Global y el consejero delegado, Mateu Hernández, así como tres de los presidentes de honor de la asociación, Gonzalo Rodés, Marian Puig y María Reig.

Guardans ha calificado de "muy cordial" el encuentro con el jefe del Estado, que ha mostrado "un enorme interés" en los proyectos de la asociación.