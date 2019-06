Amper tiene mucho recorrido en bolsa pese a los descensos según su presidente

Madrid, 27 jun (EFE).- Amper tiene mucho recorrido en bolsa pese a la depreciación de sus acciones en el último año, ha defendido este jueves el presidente de la compañía, Clemente Fernández en la Junta de Accionistas, en la que ha atribuido este descenso a la situación del mercado.

Pese a que la compañía cerró el año pasado con un beneficio neto atribuido a la sociedad dominante de 40,7 millones de euros, frente a los 1,1 millones que ganó en 2017, las acciones de la compañía han descendido.

Los títulos abrían este jueves a 0,26 euros, si bien en el último año han llegado a costar 0,34 euros, un 23,53 % menos.

El mercado se ha "secado", en general en todas las acciones, y "no entra dinero" sobre todo en los dos últimos meses, lo que no implica que la compañía no esté generando valor, ha argumentado el presidente de Amper, al ser preguntado por uno de los asistentes a esta reunión por el descontento "generalizado" de los accionistas ante la pérdida de valor de los títulos.

Fernández ha defendido la desinversión del Pacífico -región en la que vendió su negocio-, operación que "ha servido para dar el vuelco a la compañía y quitar la deuda", lo que coloca a la empresa en una situación positiva porque "tiene caja y no apalancamiento".

Precisamente, el beneficio de la compañía se ha visto afectado positivamente por la plusvalía generada con esta operación, cifrada en 36,1 millones de euros.

Fernández ha defendido las perspectivas de la firma y considera que la inversión es a largo plazo.

Ha destacado los esfuerzos de la empresa en Investigación y Desarrollo (I+D), plan que no incluía anteriormente en su estrategia, y cuya incorporación prevé que aportará beneficios.

La Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) ha informado este jueves del contrato por valor de 7,2 millones de euros que ha cerrado la firma, que proviene de su trabajo en I+D, ha explicado posteriormente Fernández en la junta de accionistas, dado que el acuerdo alcanzado consiste en un sistema que funciona con un dron que supervisa de forma autónoma torres de control y que puede "fotografiar un parque entero en una mañana".

Se ha aprobado en la junta el plan estratégico de la compañía entre 2018 y 2020.

La acción de Amper abrió a 0,26 euros y, poco antes de las 16:00 horas los títulos estaban a 0,25 euros.