Sergio García reconoce que Valderrama "siempre" le ofrece buenas sensaciones

Cádiz, 26 jun (EFE).- El español Sergio García, vigente campeón del Estrella Damm Andalucía Masters, valedero para el Circuito Europeo del golf, reconoció este miércoles que el campo de Valderrama, donde se disputa el torneo, "siempre" le ofrece "buenas" sensaciones y que es su "favorito" porque es un campo "especial".

El castellonense declaró en una conferencia de prensa que pretende "intentar" en la primera jornada, que tendrá lugar este jueves, colocarse en las primeras posiciones para "ganar" de nuevo, como hizo en 2011 y 2018.

Uno de los alicientes que le lleva a afrontar el torneo que se disputa en Sotogrande, en el municipio gaditano de San Roque, es que suele sentirse "cómodo" en este campo.

De sus dos triunfos en Valderrama, el que recuerda con mayor emoción es el primero, que logró tras acariciar el título en varias ocasiones, algo que rememora con "mucha gratitud", manifestó.

Es un campo, para García, en el que "siempre" tiene "claro" el golpe que debe dar, algo que le ayuda "mucho" en su juego.

El número 34 actual del ránking mundial reconoció que el hecho de no haber ganado aún esta temporada no quiere decir que su año no esté siendo bueno y afirmó que ha jugado "buenos torneos".

De la rivalidad con Jon Rahm, número 11 del mundo, dijo que cuantos más jugadores españoles estén entre los favoritos será "mejor" e indicó que no sólo el jugador vasco, sino que hay otros adversarios nacionales que pueden aspirar a realizar un buen torneo en Valderrama desde el jueves al domingo, día de finalización del torneo.