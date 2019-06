La segunda jornada de la 080 cierra al ritmo del neoyorquino Cotton Club

Barcelona, 26 jun (EFE).- La segunda jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion ha cerrado este miércoles al ritmo del mítico local de jazz neoyorquino Cotton Club a través de la propuesta de la firma Menchén Tomàs.

Gasas, sedas, crepes, tules bordados y lentejuelas como uniforme para trasladarse a una noche en el Harlem de los años veinte del siglo pasado, una colección con la que la diseñadora Olga Menchén ha querido revisitar el estilo de gángsters y artistas.

Como prenda fetiche, la americana sastre, aunque la colección "The Cotton Club" también ha querido dar una vuelta al patronaje de los vestidos icónicos de la época que inspira la propuesta.

El segundo día de la 080 también ha estado protagonizado por la última colección de Mans Concept&Menswear, la más esperada, pues la firma ha conseguido ya en tres ocasiones consecutivas, y gracias al talento con la aguja del joven Jaime Álvarez Pérez, el premio al mejor diseño emergente.

Entre bambalinas, el joven renovador español de la sastrería masculina, ha explicado que ha querido mostrar una colección más "madura" en cuanto a técnica, con pantalones y americanas, por ejemplo, elaboradas a partir de una sola pieza.

Con la cultura de la ópera de Viena como inspiración, la firma ha vestido al hombre "con elegancia e inspiración barroca, pero a la vez minimalista", ha apuntado, a través de tejidos nobles como la seda, la organza, el guipur, la lana y el paño.

Por la tarde también ha sido el turno de Txell Miras y su propuesta sobre el transhumanismo, con tejidos clásicos y futuristas, una de las colecciones más alternativas del día, junto con las propuestas de Killing Weekend o Nous Etudions.

Esta última, la invitada internacional del día, ha sorprendido con dos colecciones, una futurista y otra inspirada en la Tierra, y ha querido innovar en la puesta en escena y tras el fin del desfile, cuando las modelos se han quedado en medio de la pasarela para que los asistentes pudieran observar y fotografiar de cerca.

Muy colorista ha sido "Alter Ego", la última colección de Aubergin, creada por Nevean Holmes y Anna Uimonen, una de las presencias internacionales de esta 080.

La encargada de estrenar la pasarela este miércoles ha sido la joven diseñadora Sonia Carrasco, quien se estrena en la 080 con su propia firma tras su paso por Zara, Alexander McQueen y Céline.

Carrasco ha defendido una nueva de forma de creación de moda realmente sostenible y ha querido llamar la atención del consumidor: "una camiseta no puede costar 3 euros".

Su nueva colección lleva, precisamente, el lema de "No te dejes engañar", y en ella apuesta por esa coherencia con el medio ambiente a base de tejidos naturales como el algodón, pero también de materiales reciclados como el plástico que se acumula en los océanos.

En paralelo a la 080, a apenas a 500 metros de la sede oficial en el recinto modernista de el Hospital Sant Pau, la hija pródiga de la pasarela catalana, la diseñadora Miriam Ponsa, ha presentado su propuesta "Musas" cambiando a las modelos por "mujeres reales".

En conversación con Efe, durante los ensayos del desfile de esta noche en la antigua fábrica Estrella Damm, la manresana ha explicado que ha decidido volar sola porque le interesa "otro ambiente" y le apetecía poder presentar su colección primavera/verano 2020 a su "manera" y "sin dar cuentas a nadie".

La diseñadora anunció por redes sociales que haría una selección de mujeres que elegiría "más por personalidad que por físico" para su desfile y el resultado son 20 mujeres de perfiles muy distintos, de entre 16 y 64 años, y con figuras "muy diversas".

El jueves será el turno de firmas como Antonio Miró, Oscar León, Lebor Gabala, Narbon, Eñaut o Brain&Beast.

La pasarela se cerrará el viernes 28 de junio en el puerto de Barcelona, donde las firmas Como un pez en el agua, Guillermina Baeza, Alssisters, Laura Vecino, All that she loves y Custo Barcelona presentarán sus colecciones de baño.