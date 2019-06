RFFM dice que la RFEF pone "denuncias sin el más mínimo criterio jurídico"

Madrid, 26 jun (EFE).- La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) ha emitido este miércoles un comunicado en el que afirma que la Española (RFEA) debe dar explicaciones de "cómo es posible" que "vaya presentando denuncias sin el más mínimo criterio jurídico".

La RFFM afirma que "es cierto que el representante legal de la RFEF, que es el presidente conforme el artículo 34.1 de los Estatutos de la RFEF, ha sido llamado a declarar el día 16 de septiembre de 2019 porque efectivamente el denunciante va a tener que dar muchas explicaciones".

"Básicamente", señala la RFFM, debe dar explicaciones por "cómo es posible que un ente como la Federación Española vaya presentando denuncias sin el más mínimo criterio jurídico y miramiento de la realidad de los hechos. Y así quedará reflejado en la declaración, sin duda. Y sí es relevante el giro porque lejos de haberse podido mantener las fechas inicialmente previstas, se han alterado, no es una mera reordenación, es bastante más, además de la documentación que está en curso".

La madrileña continúa diciendo que "efectivamente la denuncia formulada por la RFEF es muy deficiente, y es que de los cinco motivos denunciados, solamente ha prosperado una investigación, y porque se ha ocultado aportar un hecho tan relevante en lo relativo a los pagos percibidos por la directiva en el año 2017, y es que están aprobados por la Asamblea General".

"No obstante, se plantea que hay una apropiación indebida. Si es la Asamblea General precisamente quien legitima todo pago, si es el órgano supremo de la RFFM, como la Junta en una Sociedad o en una Comunidad de Propietarios, o en el Pleno en un Ayuntamiento. Esta es la realidad, eso es lo que debe conocer el mundo del fútbol", precisa.

A la RFFM le "extraña que no habiendo tomado contacto representante alguno de la RFEF en meses con la RFFM a pesar de numerosos llamamientos de ésta última para tratar cuestiones diversas, el día de la Asamblea General se personen dos representantes a procurar un discurso, cuando no tienen voz, cuando no tienen voto".

"La RFEF es bienvenida en esta casa, su Presidente y Vicepresidenta también, para tratar directamente con el Presidente lo que quieran, pero en lo concerniente a las Asambleas Generales es solamente un invitado, como otros tantos, y lo debieran respetar y dejarse de lamentaciones superfluas y gratuitas por no haber podido participar, cuando llevan meses, camino del año, la RFEF sin querer saber nada de la RFFM", concluye.